LEGO y Pokémon lanzan su primera colección oficial rumbo al 30 aniversario de la franquicia

El Grupo LEGO y The Pokémon Company International anunciaron el lanzamiento de la primera colección oficial de LEGO Pokémon, una colaboración largamente esperada que permitirá a los fans construir, jugar y exhibir a algunos de los personajes más emblemáticos de la franquicia.

Los nuevos sets estarán disponibles a partir del 27 de febrero de 2026, una fecha simbólica para la comunidad Pokémon, ya que coincide con la celebración de los 30 años de la saga.

¿Qué incluye la primera colección oficial de LEGO Pokémon?

La colección inaugural incluye tres sets protagonizados por Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise, y llegará al mercado el 27 de febrero de 2026.

LEGO Pokémon Eevee

• Piezas: 587

• Características: Figura posable con cola, extremidades y cabeza móviles.

• Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026

• Preventa: 12 de enero

• Precio: $1,399 MXN

• Captura el encanto del Pokémon tipo Normal en una construcción detallada.

LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola

• Piezas: 2,050

• Escena icónica: Pikachu emergiendo de su Pokébola en una pose dinámica.

• Detalles especiales: Base con efectos de energía y referencia al número 25 de la Pokédex.

• Precio: $4,799 MXN

• Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026

• Preventa: 12 de enero

LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise

• Piezas: 6,838

• Descripción: Set de exhibición con los tres Pokémon iniciales de Kanto en versiones articuladas.

• Display Base: Incluye biomas inspirados en sus tipos.

• Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026

• Preventa: 12 de enero

• Precio: $14,999 MXN

¿Habrá regalos y preventa para los fans?

Como parte del lanzamiento, del 27 de febrero al 3 de marzo de 2026, quienes adquieran el set de Venusaur, Charizard y Blastoise recibirán como regalo una Colección de Insignias de la Región Kanto, disponible hasta agotar existencias.

Los tres sets pueden preordenarse desde el 12 de enero, mientras que su venta oficial comenzará el 27 de febrero de 2026, consolidando uno de los lanzamientos más esperados tanto por fans de LEGO como de Pokémon. Los productos ya pueden reservarse a través de LEGO.com/Pokemon.