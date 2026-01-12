Revelan secretos del final de Strangers Things que enfurecen a los fans

Detalles revelados del final de Stranger Things enfurecen a fans Nuevos detalles del final de Stranger Things son revelados en el documental de la serie; fans señalan a los hermanos Duffer por inconsistencias en la historia.

El polémico final de uno de los éxitos más grandes de Netflix, Stranger Things, continúa en el centro de la conversación en redes sociales debido a que los y las fans han señalado múltiples inconsistencias finalmente reveladas en el especial One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, documental liberado en la plataforma este lunes 12 de enero.

A estas alturas, no es secreto para nadie que el final de la historia inspirada en la década de los ochenta y en clásicos de ciencia ficción, fue —en su mayoría— decepcionante para los seguidores y seguidoras de la historia, al punto que existió un movimiento colectivo que especulaba un final falso y el estreno de un episodio extra.

No obstante, el “final verdadero” rumorado nunca existió y, con el estreno del documental sobre la quinta temporada de la serie, muchas de las preguntas realizadas por fans fueron finalmente respondidas... para mal, pues el enfado del público volvió a estallar.

Netflix estrena documental ‘One Last Adventure’ de Stranger Things

Después de que las ilusiones de fanáticos y fanáticas de Stranger Things por un supuesto “episodio 9″ de la temporada final fueran deshechas el día 7 de enero —presunta fecha de estreno del “final real”—, el público cedió a la calma de la resignación y parecían estar cerca de apaciguar su enfado ante un final que consideraban “incompleto e inconsecuente”, según críticas en redes sociales.

Dejando atrás el enfado, seguidores y seguidoras de la serie se prepararon para un nuevo material que abrazaría por última vez la nostalgia por esta historia: el documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5.

Sin embargo, los secretos revelados este lunes 12 de enero —fecha de estreno del documental— en el especial de Netflix, reavivó la indignación de fans, quienes no tardaron en inundar las redes sociales con expresiones de enfado, ironía y tristeza que dirigieron a los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer.

‘Fandom’ de Stranger Things expresa su enfado a los hermanos Duffer

En redes sociales, específicamente X (Twitter), el fandom de la aclamada serie estalló con una nueva ola de molestia e indignación centrada en los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, ante la revelación de nuevos detalles en el documental estrenado por Netflix.

Entre los secretos revelados por el especial, destaca mayormente el hecho de que Matt y Ross Duffer no habían terminado de escribir el guión del episodio ocho (episodio final) mientras estaban grabándolo, a pesar de haber tenido tres años de preparación desde la última temporada.

No sólo esto, sino que fans también señalaron que los actores y actrices de la serie continuamente eran quienes señalaban las inconsistencias del guión, mientras que los hermanos Duffer no tenían respuestas certeras para el por qué de los sucesos.

Dos ejemplos claros son:

En la escena de los demodogs del hospital, Maya Hawke señala que el personaje de Caleb McLaughlin ( Lucas ) no sabe sobre la relación de su personaje ( Robin ) con el interés romántico, Vickie , por lo que tendría que cambiar la sutileza de sus palabras románticas; el actor incluso aporta que podría reaccionar a ello.

señala que el personaje de ( ) no sabe sobre la relación de su personaje ( ) con el interés romántico, , por lo que tendría que cambiar la sutileza de sus palabras románticas; el actor incluso aporta que podría reaccionar a ello. Natalia Dyer, quien interpreta a Nancy, señaló a los escritores la veracidad del aspecto científico de la serie, cuestionando si habían hecho alguna consulta profesional científica acerca de los datos expuesto en la historia.

Otro de los momentos que llamaron la atención inmediata de fans, fue que co-escritores y co-escritoras de la serie sí mencionaron a los hermanos Duffer la falta de criaturas en la batalla final contra Vecna, a lo que los escritores y directores hicieron caso omiso; más tarde, tras el final de la serie, este evento se convirtió en una de las escenas más criticadas del episodio 8.

Duffer Brothers had a Reddit tab open while writing the Stranger Things 5 ending. pic.twitter.com/DBJKprY3Ad — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) January 12, 2026

Finalmente, entre los secretos revelados por el documental que más causaron indignación entre fans de Stranger Things, fueron las ventanas abiertas de ChatGPT y Reddit en los equipos de Matt y Ross Duffer, lo que levantó las sospechas de que el final más esperado de una de las series más famosas en la última década... fuera producto de la Inteligencia Artificial, lo que aportaría a la serie de inconsistencias detectadas por el público.