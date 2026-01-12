Sets de Pokémon Lego: modelos, precios y cuándo estarán disponibles en México

Sets LEGO Pokémon LEGO Pokémon revela los tres primeros sets de su nueva colección colaborativa; incluye algunos de los pokémones más populares en la historia de la marca y estarán disponibles a partir de febrero 2026.

The LEGO Group y The Pokémon Company International te invitan a convertirte en entrenador Pokemón al revelar los primeros sets de su primera colaboración, presentando al público seguidor algunos de los pokémones más populares de la marca.

Tras la revelación y éxito de LEGO Mario Kart, la compañía puso manos a la obra inmediatamente para desarrollar la colaboración con uno de los animes más famosos de las últimas décadas, Pokémon, el cual también se ha convertido en una marca consolidada gracias a los adorables diseños de criaturas como Pikachu, Eevee y Blastoise.

¿Cuándo estarán disponibles en México los sets LEGO de Pokémon?

Esta impresionante colaboración, en la que colisionan dos populares mundos para entregar a los fans de ambas franquicias una satisfactoria experiencia como entrenadores pokémon, ha liberado los primeros tres sets de su colección.

Con el objetivo de expandir la diversión al construir y mostrar sus Pokémon favoritos con bricks de LEGO, la colaboración estará disponible para reservación a partir de este lunes 12 de enero a través del portal oficial de LEGO Pokémon.

Sin embargo, la venta general de estos modelos comenzará el día 27 de febrero del año presente en LEGO.com, tiendas LEGO Store y establecimientos participantes.

Sets LEGO de Pokémon: ¿Cuáles son los modelos y el precio de cada uno?

La colección reveló tres modelos oficiales que ya están disponibles para reserva en la página oficial de la colaboración entre LEGO y la marca Pokémon.

Welcome to the world of LEGO Pokémon! ⚡ Are you ready to catch & build them all? 🍃🔥💧#Pokemon #LEGO #LEGOPokemon pic.twitter.com/pX4bUBrVYj — Pokémon @ Lumiose City 🥐 (@Pokemon) January 12, 2026

A continuación, te contamos cuáles son los sets disponibles anunciados hasta el momento, así como el precio de cada uno.

LEGO® Pokémon™: Pikachu y Poké Ball

Este primer set recrea al pokémon más popular de la marca, Pikachu, saliendo de una pokebola y centelleando su poder listo para el combate. Sin embargo, también puede ser exhibido en posición de calma, sentado y con la pokebola cerrada.

El modelo cuenta con 2050 piezas y tendrá el costo de $4,799 pesos.

LEGO® Pokémon™: Venusaur, Charizard y Blastoise

Este set fue recibido con ovaciones por parte del público fanático, ya que muestra a tres de los pokémones más queridos de la marca e historia origen: Venusaur, Charizard y Blastoise.

Con 6838 piezas y costo de $14,999 pesos, cada una de las tres figuras reflejan fielmente los diseños originales y cuentan con una articulación única, pues estos pokémon se pueden presentar de manera individual o en conjunto sobre la base.

LEGO® Pokémon™: Eevee

Otro de los pokémones más populares por su diseño adorable es Eevee, a quien este set rinde homenaje.

El rostro expresivo de Eeeve, su cola, cabeza y extremidades movibles permiten que este pokémon pueda posar descansando o listo para la acción; incluye 587 piezas y tiene el costo de $1,399 pesos.

Regalo de compra: Colección de Medallas LEGO Pokémon

En la compra de alguno de los sets antes mencionados, LEGO incluye un obsequio que incrementará la emoción de sus fanáticos y fanáticas, pues se trata de un set de Medallas de la Región de Kanto.

Este particular regalo de compra incluye versiones armables de las ocho medallas de gimnasio de Kanto de Pokémon Rojo/Azul y cuenta con una vitrina armable para exponer las medallas.