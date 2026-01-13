ARMY Membership: Paso a paso de cómo adquirir tu membresía Weverse para la preventa de BTS en México

Conformado por los multitalentos (cantantes, raperos, compositores y bailarines) coreanos, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, la agrupación mundialmente conocida como BTS anunció este martes 13 de enero el calendario de su WORLD TOUR 2026 a través de la cuenta oficial BigHit Music.

Para satisfacción de sus fanáticas y fanáticos en México, la agrupación coreana reveló que ofrecerá tres conciertos en la capital del país, eventos que han sido ansiadamente esperados desde su última presentación en escenario mexicano hace casi una década.

¿Cuándo serán los conciertos de BTS en México?

La última visita de BTS a México fue en el año 2017 en el festival KCON México que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México, recinto en el que presentaron varios de sus éxitos más aclamados de su carrera como ‘Not Today’, ‘Spring Day’ y ‘Fire’.

Desde entonces, BTS mantuvo a su público mexicano en la incertidumbre de si algún día volverían a la Ciudad de México, una esperanza tambaleante que finalmente se iluminó con fuerza tras el calendario oficial presentado este martes.

De acuerdo con la agenda liberada por la compañía BigHit Music, BTS tendrá tres fechas programadas en México para su gira mundial de 2026, las cuales serán:

7 de mayo.

9 de mayo.

10 de mayo.

Debido a esto, la fanbase ‘ARMY’ mexicana ha comenzado a mover sus hilos para aumentar sus posibilidades de obtener boletos para el esperado regreso de los siete ‘scouts a prueba de balas’, siendo la ARMY Mempership el elemento esencial que abrirá las puertas de la primera preventa para BTS en México.

ARMY Membership: Paso a paso para obtener tu membresía de BTS en Weverse

A través del sitio Weverse, BigHit Music dio a conocer las fechas de venta de boletos; hasta el momento, se marcan dos rondas: una preventa y la venta general.

La primera preventa para los conciertos de BTS en México, así como en cualquier otra parte del mundo, está especialmente dirigida a fanáticos y fanáticas que cuenten con la ARMY Membership en la página web Weverse; esta membresía otorga beneficios como preventas para conciertos, regalos especiales y acceso a material exclusivo.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo crear correctamente tu membresía ARMY para que puedas acceder a la primera preventa de boletos para BTS en México y no cometas ningún desafortunado error.

BTS en Weverse Paso a paso para obtener tu ARMY Membership.

Paso 1: Crea una cuenta en la página web Weverse o en la aplicación tras descargarla en tu móvil. ¡Muy importante! Tu correo electrónico debe ser el mismo correo que utilizas en Ticketmaster ; de otra forma, la plataforma de venta de boletos no reconocerá tu membresía.

Crea una cuenta en la página web o en la aplicación tras descargarla en tu móvil. ; de otra forma, la plataforma de venta de boletos no reconocerá tu membresía. Paso 2: Dirígete a la parte inferior en la aplicación o la barra de herramientas al costado izquierdo en la página web, donde hallarás la Weverse Shop.

Dirígete a la parte inferior en la aplicación o la barra de herramientas al costado izquierdo en la página web, donde hallarás la Weverse Shop. Paso 3: Busca el logo de BTS y da clic.

Busca el logo de BTS y da clic. Paso 4: En la sección de productos que la opción del grupo abrirá para ti, selecciona donde dice GLOBAL MEMBERSHIP .

En la sección de productos que la opción del grupo abrirá para ti, selecciona donde dice . Paso 5: Dirígete a la imagen de la tarjeta negra que lleva por nombre ARMY MEMBERSHIP y da clic en ella. El costo oficial que marca la página web es de $409.82 MXN .

Dirígete a la imagen de la tarjeta negra que lleva por nombre y da clic en ella. El costo oficial que marca la página web es de . Paso 6: Llena todos los datos que te soliciten.

Llena todos los datos que te soliciten. Paso 7: De acuerdo con declaraciones de miembros de ARMY, es preferible ingresar una cuenta de PayPal, ya que ésta ayuda a que la compra de boletos sea más veloz que con tarjeta de débito o crédito.

¡Y listo! Siguiendo estos pasos podrás estar más cerca de presenciar a BTS de vuelta en México tras nueve años de ausencia.

¿Cuándo será la preventa y la venta general de boletos para BTS en México?

La preventa será exclusiva con la membresía Weverse llamada ARMY Membership y se llevará a cabo el 22 de enero de las 9:00 AM hasta las 9:59 PM; esta preventa ofrecerá boletos para los primeros dos días de concierto (7 y 9 de mayo).

Mientras que, la venta general de boletos, será el sábado 24 de enero a las 9:00 horas de la mañana.