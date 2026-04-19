Exatlón México EN VIVO: ¿quién salió eliminado HOY, domingo 19 de abril?

¿Quién gana Exatlón México hoy 3 de abril? Foto: Especial

Este domingo 19 de abril, un nuevo atleta tuvo que decir adiós, dejando emociones encontradas y un capítulo que ya es de los más comentados de la temporada en una der las noches más intensas de Exatlón México.

Este capítulo resultó especialmente interesante, ya que la semana pasada hubo un cambio de reglas que permitió que ninguno de los competidores abandonara el programa y se mantuviera una semana más dentro.

¿Quién fue eliminado de Exatlón México hoy 19 de abril?

En una jornada cargada de dramatismo, el eliminado de esta semana podría ser uni competidores que no logre imponerse en los circuitos decisivos.

En redes sociales ya corren las apuestas de quién podría ser el siguiente participante eliminado y muchos usuarios coinciden en que Karol Rojas podría ser la eliminada en el duelo de este domingo 19 de abril.

No obstante, también se especula que Jazmín Hernández y Paulette Galardo también podrían estar en riesgo. Asimismo, por parte del equipo azul podrían estar en la cuerda floja Valery Carranza,Katia Gallegos y Evelyn Guijarro.

El enfrentamiento final estará determinado por errores mínimos, pero desicivos. La presión jugó un papel clave y, aunque el atleta dejó todo en la pista, no fue suficiente para mantenerse en la competencia.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Para no perderte ni un minuto de lo que pasa en Exatlón México puedes sintonizar la señal de Azteca7 y en el sitio oficial de Azteca Uno de lunes a viernes 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México).

Y los domingos de eliminación en punto de 20:00 a 23:00 horas.