Magaly Chávez habla sobre la orden de arresto contra Alfredo Adame: “es un regalo” Tras darse a conocer la orden de arresto contra Alfredo Adame, Magaly Chávez habla sobre lo que significa para ella la resolución judicial (@magaly_chavezoficial y @Alfredo Adame)

Tras revelar la orden de arresto contra Alfredo Adame, Magali Chávez habla por primera vez sobre su sentir, mencionando que es “un regalo” para ella.

El pasado lunes 12 de enero, la conductora mexicana reveló a través de un comunicado de prensa en sus redes sociales que un juez había expedido una orden de arresto contra Alfredo Adame.

En el comunicado mencionaba que la medida contra Alfredo Adame consistía en imponer un arresto de 30 horas contra el actor, agregando que la orden se ejecutaría durante los próximos días por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El proceso judicial que derivó en la orden de arresto de Alfredo Adame inició debido a una demanda que presentó Magaly Chávez ante las declaraciones del actor sobre el género de la conductora.

Por lo que, durante la tarde de este martes 13 de enero, Magaly Chávez en el programa Vaya Vaya TV, habló sobre lo que significa para ella la resolución del juez:

“El que le hayan dado 30 horas de cárcel, si le hayan dado menos o más, para mí hubiera sido lo mismo. Pero pues allá se logró el objetivo. Demostrar, una, que estaba mintiendo, y dos, pues que se castigue, porque no nada más que tienes boca, vas a insultar, vas a señalar, vas a mentir.”

Asimismo, mencionó que se encuentra feliz y tranquila porque hubo justicia, aunque se hubiera “tardado”. A su vez, agregó que Alfredo Adame no podrá volver a mencionarla, pues de lo contrario tendrá que enfrentar otras medidas legales.

“Yo no estoy buscando venganza. Esto no fue una venganza, esto fue justicia.” Finalizó la conductora mexicana en el programa.

Al respecto, Alfredo Adame no ha emitido algún comunicado o mensaje referentes a su situación legal.

¿Qué pasó entre Magali Chávez y Alfredo Adame?

Magali Chávez y Alfredo Adame comenzaron a salir de manera romántica en 2022, siendo una relación muy mediática pues ambos se presentaban constantemente ante sus seguidores y ofrecían entrevistas.

Volviéndose viral un momento en el que Alfredo Adame afirmaba que Magali Chávez era el amor de su vida, para tiempo después mencionar que ya no era su novia.

Además de estas menciones, Alfredo Adame también llegó a cuestionar de manera pública el género de Magali Chávez, por lo que ella lo demandó en 2023 por difamación y violencia con perspectiva de género.

Tras el proceso legal, como medida precautoria un juez le ordenó a Alfredo Adame no mencionar en público a Magali Chávez, restricción que no acató, de acuerdo con los abogados de la conductora, por lo que actualmente enfrenta una orden de arresto por 30 horas.