¿A qué hora se estrena la temporada 2 de Frieren? Cómo y dónde ver el anime en México Conoce todos los detalles sobre el estreno de la segunda temporada de Frieren y cómo verla en México (Crunchyroll)

Esta próxima a estrenarse la segunda temporada del anime Frieren y esto es todo lo que se sabe sobre su proyección en México, la cual ocurrirá en simultáneo con Japón.

“Frieren: Beyond Journey’s End” estrenará su segunda temporada este viernes 16 de enero y de esta forma podrás continuar acompañando a la protagonista en su viaje para comprender la vida humana.

¿Cómo ver la segunda temporada del anime Frieren?

La segunda temporada del anime Frieren, titulada “Frieren: Beyond Journey’s End” estará siendo transmitida a través de la plataforma Crunchyroll con la novedad de que se estrenará en simultáneo con Japón.

Si quieres vivir el estreno sin algún spoiler, el primer capítulo será publicado este viernes 16 de enero a las 9:00 a.m. en México, y desde entonces se continuarán publicando los capítulos de manera semanal.

Además de México y Japón, la segunda temporada también será transmitida en América del Norte, Latinoamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, India y Sudeste Asiático.

¿Dónde ver el anime Frieren?

Si antes de comenzar la segunda temporada o mientras se estrena cada nuevo capítulo deseas revivir los mejores momentos de la primera parte de “Frieren: Tras finalizar el viaje”, Netflix, Crunchyroll, HBO Max la tienen en su catálogo si cuentas con la suscripción a su servicio.

¿Se transmitirá en Netflix la segunda temporada de Frieren?

A pesar de contar en su catálogo con la primera temporada de Frieren, en Netflix no hay una fecha prevista para el estreno de la segunda temporada, aunque se espera que en algunos meses llegue a la plataforma.

Entre tanto, podrás continuar viendo los 28 capítulos con los que cuenta “Frieren: Tras finalizar el viaje”, o suscribirte a la plataforma de anime Crunchyroll, quien estará transmitiendo los capítulos de la segunda temporada al mismo tiempo que Japón.

¿De qué trata el anime Frieren?

A diferencia de como suelen iniciar las historias de fantasía “Frieren: Tras finalizar el viaje” comienza con el final de una aventura y la derrota del Rey Demonio, la maga elfa Frieren se separó de sus amigos prometiendo volver a verlos.

Y cumple con su promesa, aunque lo hace 50 años después, encontrando a sus amigos más grandes, mientras que para ella el tiempo no pasó de la misma manera.

Tras la muerte de uno de sus amigos, Frieren vuelve a emprender un viaje para comprender la naturaleza de la vida y la muerte.