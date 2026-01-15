¡Cuidado! Importante marca de chocolate retira barras contaminadas con salmonella

Alerta de importante marca de chocolate retira barras contaminadas con salmonella

De acuerdo con la información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), múltiples barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry están siendo retiradas de los anaqueles debido a un posible riesgo de contaminación con salmonella.

Lo que inició como una alerta limitada a un sabor específico, la Mint Leaf Date Sweetened Chocolate Bar, se terminó expandiendo a otras presentaciones y sabores, tras los análisis de rutina de laboratorios independientes que detectaron la posible presencia de la peligrosa bacteria.

La salmonella es una bacteria que puede provocar desde malestares leves hasta infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué barras están afectadas y cómo identificarlas?

La clave para mantenerte seguro está en saber qué chocolate no debes comer y cómo reconocerlo. Los productos de la marca Spring & Mulberry involucrados comparten estas características:

Está disponible en varias presentaciones y sabores, incluyendo mint, frutas y especias

Los empaques vienen con diferentes colores y sabores

Cada barra presenta un código de lote específico que debes revisar con cuidado

Si tienes estas barras en tu despensa, no las consumas y sigue las indicaciones oficiales para desecharlas o pedir un reembolso contactando a la empresa a través del correo electrónico proporcionado por la FDA y enviando una foto del código de lote.

¿Qué riesgos hay si comes estas barras de chocolate? Síntomas y precauciones

Aunque hasta el momento no se han reportado casos confirmados de enfermedad derivados de estas barras, la salmonella puede causar síntomas que van desde leves hasta más delicados.

Los signos más comunes que podrían aparecer tras ingerir alimentos contaminados son:

Fiebre

Diarrea

Dolor abdominal

Náuseas y vómitos

En casos poco frecuentes, esta infección puede avanzar y requerir atención médica urgente, sobre todo en personas vulnerables.

Si tú o alguien en tu casa presenta síntomas preocupantes después de consumir chocolate afectado, es esencial buscar atención médica de inmediato.