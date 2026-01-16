Shrek Run CDMX 2026: ruta, entrega de kits y horario de arranque

Carrera temática Shrek en CDMX Este fin de semana se llevará a cabo la Shrek Run 2026 en Ciudad de México, organizada por AsDeporte.

La carrera temática inspirada en Shrek se realizará este fin de semana en la Ciudad de México, a cargo de la organización deportiva AsDeporte.

El anuncio de la carrera fue difundido por la asociación organizadora y cuenta con los permisos correspondientes de las autoridades capitalinas, sin embargo, las inscripciones a la Shrek Run CDMX 2026 están agotadas, pues el evento logró atraer a un gran número de asistentes que buscarán un trofeo entre los primeros tres lugares de rama femenil y varonil.

Shrek Run CDMX 2026: ¿cuándo será la carrera y cuál es el punto de partida?

De acuerdo con la información oficial anunciada por AsDeporte, organización a cargo del evento temático, la Shrek Run se realizará el domingo 18 de enero con salida sobre Paseo de la Reforma, frente al Auditorio Nacional.

El horario de inicio dependerá de cada carrera, así es, ¡será más de una!

Dos carreras están incluidas en Shrek Run 2026 de la Ciudad de México, las cuales varían en su extensión de kilómetros y el horario de inicio: carrera de 5km y carrera de 15 km, por lo que debes revisar correctamente tu inscripción para saber el recorrido que emprenderás el domingo de esta semana.

Carreras 5km y 15 km del Shrek Run 2026: horarios y rutas

La ruta de 15km de Shrek Run CDMX iniciará a las 6:30 horas de la mañana, con punto de encuentro en el Auditorio Nacional, y tendrá únicamente un arranque, a diferencia de la otra carrera programada. El recorrido es el siguiente:

Inicio: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Paso: Avanzará por Paseo de la Reforma hacia la zona del Museo de Antropología , después rodeará el Lago Mayor de Chapultepec , pasará por zonas cercanas al Castillo de Chapultepec y Los Pinos , regresando hacia la zona final del circuito.

Avanzará por Paseo de la Reforma hacia la zona del , después rodeará el , pasará por zonas cercanas al , regresando hacia la zona final del circuito. Meta: Será en Fernando Alencastre, cerca de las Calzadas Flotantes, donde estará ubicada una zona de recuperación para los corredores y corredoras.

La carrera de 5km, por otra parte, contará con oleadas de arranque, las cuales comenzaráa a contarse a partir del horario de inicio a las 7:15 horas de la mañana; la línea de salida se desmontará aproximadamente a las 7:25 AM.

El recorrido que la ruta de 5km tiene programado, es:

Inicio: Frente al Auditorio Nacional.

Frente al Auditorio Nacional. Paso: Avanzará hacia el Museo de Antropología , rodeando zonas del Campo Marte y se internará en vialidades del Bosque de Chapultepec , manteniendo un perfil mayormente plano.

Avanzará hacia el , rodeando zonas del y se internará en vialidades del , manteniendo un perfil mayormente plano. Meta: También finalizará en la Segunda Sección del Bosque, en Fernando Alencastre.

El evento contará con asistencia médica que prestará sus servicios a los y las participantes a partir de las 5:30 horas del domingo, así como áreas de recuperación en la zona de meta.

¿Dónde y a qué hora se llevará a cabo la premiación de la Shrek Run CDMX 2026?

La zona de recuperación al llegar a la meta incluirá isotónico, agua, fruta y un chocolate caliente, todo esto acompañado por la medalla oficial del evento que se repartirá a todas las personas inscritas en cualquiera de las dos carreras.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 9:30 AM del domingo, la cual contará con trofeos para los tres primeros lugares absolutos de cada distancia, tanto en la rama varonil como la femenil.

Esta ceremonia será en el interior del Jardín Escénico de Chapultepec, por lo que es importante mantener tu número de competidor siempre al frente para que permitan tu acceso.

Shrek Run CDMX 2026: ¿cuándo y dónde será la entrega de kits?

Para todos y todas las participantes que se inscribieron a la carrera temática de Shrek organizada por AsDeporte, podrán recoger el paquete especial el sábado 17 de enero en Monumento a la Madre, ubicado la Avenida Insurgente Sur de la alcaldía Cuauhtémoc.

La entrega de estos kits especiales tendrá un horario de 10:00 AM a 4:00 PM, por lo que debes considerar tus tiempos y ruta de viaje para acudir a recogerlo.

De acuerdo con la información difundida por AsDeporte, los requisitos para recoger tu paquete temático, son:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Exoneración firmada: esta la podrás descargar directamente de la página de AsDeporte o bien, afuera del registro tendremos formatos para ser llenados.

o bien, afuera del registro tendremos formatos para ser llenados. Es altamente recomendable hacer el CHECK-IN desde la app Asdeporte, lo que agilizará tu entrega de paquete.

La entrega será de manera personal, es decir, cada competidor deberá asistir a la repartición de kits y presentar los requisitos mencionados de manera individual.