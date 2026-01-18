WhatsApp tendrá actualización: ahora podrás poner dos fotos de perfil; esto es todo lo que tienes que saber

WhatsApp está a punto de cambiar la jugada. De acuerdo con recientes reportes, la plataforma de mensajería propiedad de Meta está trabajando para que, además de tu clásica foto de perfil, puedas agregar una segunda imagen que funcione como “foto de portada” o “foto secundaria”.

Esta función aún no está disponible para todos y por ahora aparece únicamente en versiones de prueba o beta, pero ya está generando expectativa entre los usuarios, en donde algunos aseguran que WhatsApp es cada vez más similar a sus apps hermanas, Instagram y Facebook.

Cómo funcionará esta doble foto en tu perfil de Whats

Foto principal

Esta seguirá siendo la imagen que tus contactos ven en chats, notificaciones y listas de conversaciones.

Segunda foto o foto de portada

Esta no sustituye a la principal, sino que se muestra cuando alguien entra a ver tu perfil completo, como si fuera un “banner” visual al estilo de otras redes sociales.

Privacidad

La segunda foto contará con controles de privacidad (quién puede verla y quién no), siguiendo la lógica de ajustes que ya conoces en WhatsApp.

Esto significa que podrás mostrar una foto más casual o divertida a tus amigos y otra más formal o neutra para personas fuera de tu lista de contactos. La idea es darle más flexibilidad y control visual a tu perfil sin confundir a tus contactos.

¿Cuándo llegará esta actualización de Whats a tu teléfono?

Todavía no hay una fecha oficial. La funcionalidad está en desarrollo y se espera que llegue primero a usuarios beta antes de habilitarse globalmente, dependiendo del sistema operativo (Android o iOS) y la región.

La próxima función de WhatsApp que permite agregar una segunda foto de perfil promete transformar tu presencia en el servicio de mensajería. Más allá de un simple cambio estético, esta herramienta te da más control, personalización y una manera divertida de comunicarte con tus contactos.