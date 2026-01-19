Abandonan a dos abuelitos en un hospital de Guaymas, Sonora Los abuelitos abandonados estarían durmiendo en la sala de espera de un hospital en Sonora (@Ximena F. Leon)

Dos abuelitos fueron abandonados y ahora duermen en la sala de espera de un hospital, por lo que una usuaria en redes sociales publicó su caso para poder ayudarlos.

El sábado 17 de enero, la usuaria identificada como Ximena F. León publicó en sus redes sociales el caso de una pareja de la tercera edad que fue abandonada y que se encontraba durmiendo en el área de espera del Hospital General de Guaymas, en Sonora.

“Escribo esto con mi corazón en la mano desde las afueras del Hospital General de Guaymas, donde están dos señores de la tercera edad abandonados por su propia familia. Me parece una injusticia y ojalá quien tuvo ese corazón diera la cara y nos explique por qué.” Fue parte de lo expresado por la usuaria ante la situación.

De acuerdo con diferentes reportes, la pareja habría sido echada de la casa de un hermano de ellos, por lo que desde entonces dormían en el hospital. Asimismo, Ximena F. León mencionó que el hombre no puede escuchar bien de un oído.

En el post se describe a los adultos mayores como amables y devotos a Dios, ya que continúan yendo a la iglesia y se “encomiendan a Dios”.

Ante esto, la chica que realizó la publicación le pidió a las personas en redes sociales que pudieran apoyar con ropa, cobijas o cosas básicas, mientras que también se ofreció a pagarle a la pareja un lugar donde vivir.

Según Ximena F. León, se necesita ropa talla S para la señora y calzado #24, mientras que para el señor talla L y calzado #26.

¿Qué les pasó a los abuelitos abandonados en Guaymas, Sonora?

Después de la publicación realizada por Ximena F. León el sábado 17 de enero, volvió a publicar en sus redes sociales un nuevo video compartiendo toda la ayuda proporcionada por las personas.

Según el video, los abuelitos ahora cuentan con un lugar donde dormir, además de que recibieron donaciones de comida, cobijas y ropa.

Aunque mencionó que aún hace falta ropa para la pareja, ya que la que llegó no es suficiente, además de que hace falta solventar el pago del agua, pues en el lugar donde los alojaron no se ha pagado.

En redes sociales, usuarios continúan ofreciéndose a donar diferentes cosas para que los abuelitos puedan tener un hogar cómodo para vivir con las necesidades básicas.