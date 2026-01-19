Zootopia 2 supera a Intensa-Mente 2 como la película animada más taquillera de Disney: ¿Cuánto necesita para ser la número uno de la historia?

Zootopia 2 se corona como la película más taquillera de Disney Zootopia 2 destrona a Intensa-Mente 2, convirtiéndose en la película más exitosa de Disney hasta el momento; sin embargo, aún hay una película animada por delante que se corona como la más taquillera de la historia.

Tras ocho semanas en taquilla, Zootopia 2 ha superado a Intensa-Mente 2 como la película más taquillera de Disney, al recaudar 1.700 millones de dólares y colocándose como el noveno estreno global más grande de todos los tiempos, detrás de éxitos como Spider-Man: No Way Home y Avengers: Infinity War.

En el año 2016, Zootopia ganó el premio Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la compañía y, casi una década después, la segunda parte de esta historia parece seguir los pasos de su predecesora en cuando a los números en taquilla.

No obstante, a pesar del renombre obtenido en sus dos entregas, Zootopia 2 no es la película animada más taquillera de la historia, pues existe una historia de animación que ha reclamado el puesto durante el 2025 y se trata de una producción china.

¿De qué trata la secuela de Zootopia?

Después del éxito de la primera entrega de Zootopia, que destacó por presentar una ciudad de mamíferos donde una coneja policía y un zorro estafador unían fuerzas para desentrañar una serie de desapariciones, las cuales señalaban temas de prejuicio y discriminación, el equipo de Disney anunció una secuela de la historia en 2023.

Con estreno para finales de 2025 y todavía en salas de cine, Zootopia 2 ya se ha convertido en la película más taquillera de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPA), recaudando 1.700 millones de dólares en ocho semanas de proyección.

Esta nueva entrega trae de vuelta a sus protagonistas, la coneja Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y el zorro Nick Wilde (Jason Bateman), quienes emprenden una nueva aventura cuando Gary De’Snake (con voz del ganador del premio Oscar, Ke Huy Quan) llega a la ciudad, sumiéndola en el caos y temor por su naturaleza reptil.

Desentrañando nuevos misterios, así como expandiendo el universo de este mundo animal, Zootopia 2 entrega al público una historia aún más grande y entretenida.

‘Ne Zha 2′: La película animada más taquillera de la historia

A pesar del masivo éxito de las películas animadas producidas por Disney, Pixar o Dreamworks, el puesto a la película de animación más taquillera de la historia se lo ha llevado una producción china, cuya trama tiene origen en una leyenda popular de la mitología budista.

Ne Zha, en su primera parte estrenada durante el año 2019, cuenta la historia de un niño divino nacido de una perla mágica. Este niño, condenado a la destrucción, emprende una aventura para redimir su destino al luchar contra demonios y al odio de una aldea que le teme.

Inspirada por la leyenda de mitología budista china, que narra el origen del Príncipe Ne Zha, una deida juvenil y rebelde que representa la fuerza,m resistencia y valentía de la juventud.

Ne Zha 2 La película animada más taquillera de la historia; recaudó 2.2 millones de dólares.

La segunda parte, Ne Zha 2, se estrenó en el año 2025 y recaudó más de 2 millones de dólares, lo que la consolidó como la película animada más taquillera de la historia hasta el momento y la animación más exitosa del año pasado.

Esta segunda entrega continúa la reinterpretación de la leyenda original, en la que Ne Zha y su amigo dragón, Ao Bing, tienen que compartir sus cuerpos y completar una serie de pruebas hasta restaurar el ‘Loto Sagrado’ que regenerará el cuerpo del dragón.

¿Cuánto necesita Zootopia 2 para superar en taquilla a Ne Zha 2?

El auge del donghua (animación china) ha aumentado durante los últimos años, demostrando una alta capacidad en sus historias y detalles para competir con las grandes producciones alrededor del mundo.

Por lo tanto, si Zootopia 2 pretende rebasar el éxito de esta producción china, deberá recaudar al menos 500 millones de dólares más.