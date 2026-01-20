¿Qué le pasó a ‘La Nicholette’ en Culiacán? Información actualizada de la tiktoker Una influencer habría sido secuestrada a plena luz del día en Culiacán; esta es la información actualizada sobre el caso (@nicholette_0521 y @aic_07)

Una tiktoker conocida como “La Nicholette” fue privada de su libertad en Culiacán cuando tres sujetos armados la subieron a un vehículo.

Durante la tarde de este 20 de enero, se reportó la desaparición de Nicole, conocida en redes sociales como “La Nicholette”. Los hechos sucedieron en zona de Isla Musala, fuera de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa.

Al lugar de los hechos acudieron las autoridades correspondientes para proceder con la investigación, aunque hasta el momento no existen declaraciones de lo sucedido por su parte.

La tiktoker era conocida por conducir una camioneta Tesla Cybertruck color morado, la cual fue encontrada en el lugar donde desapareció su dueña y actualmente se encuentra bajo resguardo.

Graban momento exacto en que es secuestrada tiktoker “La Nicholette”

En videos que se encuentran circulando en redes sociales, se muestra el momento exacto en el que “La Nicholette” fue sustraída por unos sujetos armados.

En las imágenes compartidas por usuarios, se observa a “La Nicholette” descendiendo de su Tesla Cybertruck, cuando un automóvil blanco se para frente a su puerta y de él salen tres sujetos armados.

Tras percatarse de la situación, “La Nicholette” intenta primero evitar que bajen del vehículo, para después intentar subirse al suyo.

No obstante, los tres hombres logran bajar a la influencer de su camioneta y subirla a su automóvil blanco para avanzar.

Desde ese momento, no se ha vuelto a saber de “La Nicholette”, aunque las autoridades ya se encuentran investigando el caso.

Asimismo, aunque uno de los involucrados al momento de privar de su libertad a “La Nicholette” tenía el rostro cubierto, un segundo hombre dejó el suyo al descubierto.

¿Quién es “La Nicholette”?

“La Nicholette” de 25 años es principalmente conocida por subir videos a TikTok, donde frecuentemente aparece conduciendo una camioneta Tesla Cybertruck.

También es famosa por tener un corrido que habla de ella titulado: “La Muchacha del Salado”, por el Grupo Arriesgado.

En TikTok cuenta con más de 100 mil seguidores y 2 millones de “me gusta”, mientras que en Instagram cuenta con 162 mil seguidores.