Resultados Lotería Nacional martes 20 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 3998

Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional Este martes 20 de enero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional vuelve a captar la atención de miles de participantes este martes 20 de enero de 2026. Como ocurre en cada edición, hay expectativa por conocer los resultados y el anuncio de los números

En la emisión de esta semana, los cachitos estuvieron dedicados a los 450 años de la fundación de León, Guanajuato.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 3998?

El Sorteo Mayor 3998 puso en juego una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos, una cifra que reafirma el atractivo de este formato dentro de la Lotería Nacional.

El premio mayor alcanzó los 21 millones de pesos, repartidos en tres series de siete millones cada una, bajo el esquema tradicional que concentra la atención desde el arranque del evento.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, la expectativa máxima es acceder a un premio de hasta 350 mil pesos. En total, la edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros, lo que amplía el margen de posibilidades para resultar ganador.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 3998 se transmite en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Desde esa plataforma, los participantes pueden seguir cada momento del sorteo y escuchar la voz de los tradicionales niños gritones al anunciar el número del premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3998 de la Lotería Nacional?

El sorteo se realiza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, el horario habitual para los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3998?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3998 pueden consultarse en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y mediante el verificador digital disponible en su sitio oficial. Esta herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de forma inmediata si obtuvo algún premio.

De manera complementaria, los listados completos se difunden a través de las redes sociales y canales institucionales, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos y garantiza una consulta directa de la información oficial del sorteo.