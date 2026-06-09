Ofertas del Tianguis de Mamá Lucha HOY 11 de junio de 2026: Bodega Aurrera sorprende con precios realmente bajos

El Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera ya lanzó una nueva ronda de promociones que estará disponible hasta el próximo 11 de junio de 2026, con descuentos en frutas, verduras y productos de consumo diario.
Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha que más están llamando la atención
Entre los precios que están generando más interés aparecen productos que suelen formar parte del consumo cotidiano y que pueden representar un respiro al momento de surtir la despensa.
Frutas y verduras
- Jitomate Valadez a $35 el kilo
- Cebolla blanca a $24 la malla
- Aguacate Hass a $34 la malla
- Nopal a $42.90 el kilo
- Sandía a $12 el kilo
- Piña miel a $20 el kilo
- Manzana Fuji en bolsa a $54 el kilo
- Perón Golden en bolsa a $53 el kilo
- Cebolla blanca a $25 el kilo
- Aguacate Hass a $59 el kilo
- Tomate verde a $42.90 la malla
- Tomate verde a $46.90 el kilo
- Cebolla morada a $30 el kilo
- Pepino a $22 el kilo
- Jícama a $30 el kilo
- Papa blanca a $59 el kilo
- Limón agrio a $35 el kilo
- Limón sin semilla a $35 el kilo
- Naranja a $30 el kilo
- Toronja a $29 el kilo
- Mandarina a $45 el kilo
- Manzana Gala en bolsa a $53 el kilo
- Manzana Red Delicious a $39 el kilo
- Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo
- Manzana Gala a $58 el kilo
- Manzana Gala en bolsa a $53 el kilo
- Manzana Granny a $58 el kilo
- Perón Golden a $58 el kilo
- Pera de Anjou a $48 el kilo
- Pera Bosc a $89 el kilo
- Pera de Anjou en bolsa a $50 el kilo
- Kiwi a $89 el kilo
- Durazno Chihuahua a $65 el kilo
- Mamey a $47.90 el kilo
- Papaya a $41.90 el kilo
- Mango Paraíso a $25 el kilo
- Mango Ataúlfo a $29 el kilo
- Guayaba a $50 el kilo
- Plátano Chiapas a $19 el kilo
- Chile serrano a $84 el kilo
- Chile cuaresmeño a $28 el kilo
- Chile morrón verde a $80 el kilo
- Chile poblano a $84 el kilo
- Ejote a $64 el kilo
- Coliflor a $62 el kilo
- Brócoli a $62 el kilo
- Calabaza japonesa a $34.90 el kilo
- Zanahoria a $18 el kilo
- Apio a $38.90 el kilo
- Lechuga romana a $22 la pieza
- Betabel a $38.90 el kilo
- Epazote a $16.90 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Espinaca a $13.90 el manojo
- Cilantro a $10.50 el manojo
- Uva verde sin semilla a $59 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Pierna con muslo de pollo, corte americano a $30.00 el kilo
- Pollo entero a $36.00 el kilo
- Milanesa de pechuga fresca a $90.00 el kilo
- Pechuga de pollo corte americano a $95.00 el kilo
- Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g
- Carne para hamburguesa Marketside a $84.00 la pieza de 720 g
- Pierna de cerdo con hueso a $57.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo a $65.00 el medio kilo
- Costilla para asar a $79.00 el medio kilo
- Mojarra tilapia a $80.00 el kilo
Consejos para aprovechar mejor estas promociones sin gastar de más
Es importante recordar que comprar mucho en oferta, puede representar un gasto más grande si no se gestiona de forma adecuada. En La Crónica de Hoy te recomendamos:
- Crear una lista y apégate a ella
- Priorizar frutas y verduras de temporada
- Comparar precio por kilo y no solo por empaque
- Acudire temprano para alcanzar todo lo que necesitas
Mientras otras cadenas mantienen sus jornadas especiales entre martes y miércoles, el Tianguis de Mamá Lucha busca quedarse más días para quienes quieren hacer una sola visita y salir con la despensa resuelta.