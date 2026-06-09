Ofertas del Tianguis de Mamá Lucha HOY 11 de junio de 2026: Bodega Aurrera sorprende con precios realmente bajos

El Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera ya lanzó una nueva ronda de promociones que estará disponible hasta el próximo 11 de junio de 2026, con descuentos en frutas, verduras y productos de consumo diario.

Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha que más están llamando la atención

Entre los precios que están generando más interés aparecen productos que suelen formar parte del consumo cotidiano y que pueden representar un respiro al momento de surtir la despensa.

Frutas y verduras

Jitomate Valadez a $35 el kilo

Cebolla blanca a $24 la malla

Aguacate Hass a $34 la malla

Nopal a $42.90 el kilo

Sandía a $12 el kilo

Piña miel a $20 el kilo

Manzana Fuji en bolsa a $54 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53 el kilo

Cebolla blanca a $25 el kilo

Aguacate Hass a $59 el kilo

Tomate verde a $42.90 la malla

Tomate verde a $46.90 el kilo

Cebolla morada a $30 el kilo

Pepino a $22 el kilo

Jícama a $30 el kilo

Papa blanca a $59 el kilo

Limón agrio a $35 el kilo

Limón sin semilla a $35 el kilo

Naranja a $30 el kilo

Toronja a $29 el kilo

Mandarina a $45 el kilo

Manzana Gala en bolsa a $53 el kilo

Manzana Red Delicious a $39 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo

Manzana Gala a $58 el kilo

Manzana Gala en bolsa a $53 el kilo

Manzana Granny a $58 el kilo

Perón Golden a $58 el kilo

Pera de Anjou a $48 el kilo

Pera Bosc a $89 el kilo

Pera de Anjou en bolsa a $50 el kilo

Kiwi a $89 el kilo

Durazno Chihuahua a $65 el kilo

Mamey a $47.90 el kilo

Papaya a $41.90 el kilo

Mango Paraíso a $25 el kilo

Mango Ataúlfo a $29 el kilo

Guayaba a $50 el kilo

Plátano Chiapas a $19 el kilo

Chile serrano a $84 el kilo

Chile cuaresmeño a $28 el kilo

Chile morrón verde a $80 el kilo

Chile poblano a $84 el kilo

Ejote a $64 el kilo

Coliflor a $62 el kilo

Brócoli a $62 el kilo

Calabaza japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $18 el kilo

Apio a $38.90 el kilo

Lechuga romana a $22 la pieza

Betabel a $38.90 el kilo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $10.50 el manojo

Uva verde sin semilla a $59 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Pierna con muslo de pollo, corte americano a $30.00 el kilo

Pollo entero a $36.00 el kilo

Milanesa de pechuga fresca a $90.00 el kilo

Pechuga de pollo corte americano a $95.00 el kilo

Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g

Carne para hamburguesa Marketside a $84.00 la pieza de 720 g

Pierna de cerdo con hueso a $57.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo a $65.00 el medio kilo

Costilla para asar a $79.00 el medio kilo

Mojarra tilapia a $80.00 el kilo

Consejos para aprovechar mejor estas promociones sin gastar de más

Es importante recordar que comprar mucho en oferta, puede representar un gasto más grande si no se gestiona de forma adecuada. En La Crónica de Hoy te recomendamos:

Crear una lista y apégate a ella

Priorizar frutas y verduras de temporada

Comparar precio por kilo y no solo por empaque

Acudire temprano para alcanzar todo lo que necesitas

Mientras otras cadenas mantienen sus jornadas especiales entre martes y miércoles, el Tianguis de Mamá Lucha busca quedarse más días para quienes quieren hacer una sola visita y salir con la despensa resuelta.