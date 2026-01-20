Un fan mexicano devuelve el brillo a Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid

Un aficionado mexicano se volvió viral en redes sociales tras realizar un acto simbólico en honor a Hugo Sánchez en las inmediaciones del Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. El seguidor decidió limpiar la placa conmemorativa del exfutbolista, la cual se encontraba en mal estado, devolviéndole el brillo y el respeto a una de las máximas leyendas del fútbol mexicano.

¿Qué hizo el aficionado mexicano?

El fan, identificado en redes sociales como @pelu_lazcano, compartió un video donde se le observa limpiando la placa ubicada en el Paseo de Leyendas del club rojiblanco. Con agua, jabón y un trapo, el mexicano restauró el homenaje dedicado a Hugo Sánchez, acción que fue aplaudida por usuarios que destacaron el orgullo y la memoria histórica del jugador.

¿Por qué la placa de Hugo Sánchez estaba deteriorada?

La placa había sido objeto de manchas y actos de vandalismo, situación que muchos atribuyen a la polémica relación de Hugo Sánchez con parte de la afición del Atlético, luego de su fichaje por el Real Madrid, el máximo rival. El gesto del aficionado ocurre además en un contexto en el que el homenaje al exdelantero podría ser retirado próximamente, lo que dio aún más fuerza simbólica a su acción.