Día Internacional del Abrazo 2026: origen, significado y beneficios para la salud

Día Inetrnacional del Abrazo 2026 Fotoarte: La Crónica

Este 21 de enero el mundo celebra el Día Internacional del Abrazo, una fecha que va más allá de lo simbólico para recordarnos que ese acto tan simple puede tener un impacto profundo en nuestra salud emocional y física. No es solo “un gesto bonito”, sino que abrazar nos conecta con otros, fortalece relaciones y tiene efectos medibles en nuestro bienestar.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Abrazo?

La celebración del Día del Abrazo no nació de una gran institución científica ni de un tratado global de salud mental, sino de algo más popular y espontáneo. Y es que se le atribuye a Kevin Zaborney, un joven estadounidense que en 1986 (un 21 de enero) propuso dedicar un día para abrazar a todos.

Lo hizo inspirado por la timidez de sus compañeros en demostrar afecto, y de ahí surgió la idea de convertir ese cariño físico en una celebración anual que se ha extendido en varias partes del mundo.

Aunque suena simple, este gesto ha trascendido fronteras, y cada año miles de personas se unen a través de redes sociales y actividades comunitaria.

¿Qué dicen los estudios sobre abrazar?

Más allá de lo afectivo, los abrazos tienen beneficios concretos y comprobables para nuestra salud, especialmente en momentos de estrés o vulnerabilidad emocional:

Reducen los niveles de estrés

La cercanía física y el contacto piel con piel estimulan la liberación de oxitocina, la llamada “hormona del amor”, que ayuda a calmar la ansiedad y promover sensaciones de confianza y bienestar.

Fortalecen el sistema inmunológico

Algunos estudios sugieren que las personas que reciben más contacto físico pueden tener respuestas inmunes más sólidas ante infecciones.

Disminuyen la presión arterial

Un abrazo puede ayudar a relajar el cuerpo, lo que se traduce en niveles más bajos de cortisol (la hormona del estrés) y un ritmo cardíaco que se normaliza más rápido.

Promueven la confianza y el vínculo interpersonal

Cuando abrazamos, no solo compartimos espacio físico, sino emociones, lo que fortalece los lazos familiares, de amistad o de pareja. Por lo que si quieres reforzar tu vínculo con alguien sólo bastará darle un fuerte abrazo.

Día Internacional del abrazo en imágenes Foto: Unslaplash

En la celebración de este 21 de enero, muchas personas alrededor del mundo están compartiendo historias, fotos y mensajes para recordar que cuidar a quienes queremos también implica demostrarlo con cercanía y presencia.