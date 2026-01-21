Memes y videos cortos: así se informa la nueva generación

Memes

No es ningún secreto que hoy en día los jóvenes usan las redes sociales para absolutamente todo, y eso incluye informarse. Instagram y TikTok se han convertido en las principales puertas de entrada a la información para la juventud latinoamericana, donde las noticias ya no llegan en portadas ni noticieros, sino en videos cortos, historias y contenidos moldeados por el algoritmo.

Esta transformación queda reflejada en el estudio “Transiciones: consumos informativos emergentes en estudiantes de comunicación en América Latina”, publicado y desarrollado por la Red Internacional Investigar en Red, un amplio proyecto académico que reúne a investigadores de más de 30 universidades de México, Argentina, Chile, Bolivia y Colombia. Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma Metropolitana (unidad Xochimilco).

La investigación se basa en las respuestas de cerca de 3 mil estudiantes, y evidencia un cambio profundo en la manera en que los jóvenes se relacionan con la información. El consumo informativo actual está marcado por la rapidez, lo visual y lo no planificado: las noticias aparecen mezcladas con entretenimiento, memes y contenido personal dentro de las redes sociales, lo que ha obligado a que la información sea breve, clara y capaz de captar la atención en cuestión de segundos.

“La mayoría de los jóvenes no busca activamente informarse, sino que se encuentra con las noticias mientras navega”, señala el estudio.

Formatos rápidos y lenguaje cercano

De acuerdo con la investigación, los formatos cortos y directos —como videos breves, titulares sintetizados o explicaciones rápidas— son los mejor valorados por las nuevas generaciones ya que la posibilidad de obtener mucha información en poco tiempo se ha vuelto clave.

En cuanto al lenguaje, los jóvenes prefieren un tono informal, auténtico y accesible, lo que ha impulsado el crecimiento de creadores de contenido que explican temas complejos de forma cercana, casi como una conversación. En este contexto, el humor y los memes juegan un papel importante, ya que funcionan como una puerta de entrada a temas que después pueden profundizarse.

¿Y los medios tradicionales?

Aunque los jóvenes reconocen la credibilidad y el peso informativo de los medios tradicionales, también los perciben como repetitivos, politizados o excesivamente negativos. Aun así, no los han abandonado del todo pues la prensa, la radio y la televisión siguen siendo consultados por ellos cuando se busca verificar datos o entender un tema con mayor contexto.

El informe señala que el verdadero reto para el periodismo está en adaptarse a un ecosistema dominado por la inmediatez y la personalización algorítmica, sin perder calidad ni confianza. Hoy las noticias ya no llegan como antes, más bien aparecen entre memes, videos virales y publicaciones en redes sociales.

Un nuevo reto para informar

En medio de este panorama, el estudio deja claro que el desafío no es solo tecnológico, sino narrativo. Informar hoy implica entender cómo consumen contenido las nuevas generaciones, hablar su idioma y encontrar el equilibrio entre profundidad y rapidez.

Porque si algo queda claro es que los jóvenes sí quieren informarse… solo que ahora lo hacen a su manera.