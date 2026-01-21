Monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México: cuántas son, cuánto cuestan, cómo serán y dónde conseguirlas

La fiebre mundialista en México se celebrará en grande. En la edición 2026 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, nuestro país ha preparado el lanzamiento de tres monedas de oro puro coleccionables con un valor nominal de hasta 25 pesos; sin embargo, su verdadero valor va mucho más allá de eso.

Fabricadas con oro de ley 0.999 y pesando aproximadamente 7.776 gramos (1/4 onza troy), estas piezas están pensadas para coleccionistas e inversionistas que deseen un recuerdo del Mundial de futbol organizado por México-Estados Unidos-Canadá.

En mercados especializados, debido al precio del oro, expertos estiman que cada una puede valer miles de pesos por el metal en sí, además de su carácter de edición limitada, aunque el precio final dependerá de las cotizaciones internacionales.

Monedas de plata Mundial 2026

Asimismo, habrá tres monedas de plata con valor nominal de 10 pesos y un peso de 31.1 gramos (1 onza troy). Su pureza será de 0.999 y su tamaño mayor (40 mm de diámetro) lo que las vuelve piezas muy atractivas para el coleccionismo internacional.

El valor real de estas monedas será superior a los 10 pesos que marca su cara legal, ya que el precio de la plata suele cotizarse en mercados internacionales, y muchas tiendas numismáticas las ofrecerán como artículos de colección con presentación especial.

Monedas bimetálicas

Finalmente, hay tres monedas bimetálicas con un valor nominal de 20 pesos, hechas en alpaca plateada y aleación de bronce-aluminio. Con diámetro de 30 mm y diseño alusivo al Mundial, estas piezas podrán funcionar como dinero corriente, aunque muchos las guardarán como recuerdo.

¿Cómo y cuándo podrás comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

La emisión forma parte de un decreto oficial publicado y aprobado por el gobierno mexicano; la distribución oficial está programada para empezar hacia finales de 2025 y principios de 2026, antes del arranque del Mundial.

Para conseguirlas, el Banco de México pondrá a disposición la venta a través de su red de comercialización de productos numismáticos, lo cual implicará solicitar cotizaciones, hacer pagos a cuentas específicas y coordinar la entrega.

Decreto oficial: Monedas conmemorativas del mundial

¿Por qué todos quieren estas monedas?

Más allá de su valor en metal o su precio de venta, estas monedas conmemorativas del Mundial 2026 representan una pieza de historia mexicana. Su emisión busca:

Incentivar la cultura del ahorro y de la inversión, especialmente entre nuevos coleccionistas

Vincular la fiebre futbolera con la tradición numismática del país

Ofrecer un recuerdo del evento deportivo más importante del mundo que México coorganiza este año

Además, piezas como esta suelen convertirse en objetos de deseo dentro de comunidades dedicadas al estudio y colección de monedas, medallas, papel moneda y fichas, lo que puede llevar a que con el tiempo su precio en reventa supere varios múltiplos de su valor nominal.