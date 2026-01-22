Nuevos emojis 2026: lista completa y cómo usarlos en iPhone y Android

Nuevos emojis llegan este 2026 Fotarte: La Crónica

Si pensabas que ya lo habías visto todo en el universo de los emojis, prepárate: el 2026 traerá una actualización cargada de figuritas que harán tus mensajes más expresivos y divertidos. Tanto en iPhone con iOS 26.4 como en dispositivos Android, un paquete de al menos nueve nuevos emojis fue confirmado para entrar en vigor este año, y entre ellos destacan figuras inesperadas como un pepino, un meteorito y un corazón vendaje que ya están causando furor en redes sociales.

Sin embargo, hay más historia detrás de estos emojis, pues forman parte del estándar Unicode que actualiza símbolos universales basados en tendencias de uso, diversidad, cultura popular y propuestas creativas de la comunidad global.

¿Qué emojis nuevos podrás usar en 2026?

Aunque la lista final podría variar según plataforma (Apple, Google, Meta, etc.), las propuestas que ya han sido confirmadas o que han aparecido en vistas previas incluyen:

Pepino: Un símbolo vegetal que puede usarse tanto literalmente como con humor.

Meteorito: Ideal para mensajes sorprendentes o para hablar del espacio.

Corazón con vendaje: Para expresar curación emocional o física.

Trozo de leño: Perfecto para conversaciones sobre naturaleza o camping.

Hacha: Representa trabajo duro, cultura al aire libre, o dramatismo.

Dinamita: Emoción, explosión… o un mensaje peligroso con humor.

Varita mágica: Magia, creatividad, sorpresa.

Brazo robótico: Ideal para conversaciones de tecnología y futuro.

Burbujas: Para belleza, limpieza.

Emojis que llegan este 2026 Especial

Estos nuevos emojis están pensados para dar más matices y colores a nuestras conversaciones, y serán compatibles con los principales sistemas operativos cuando las actualizaciones correspondientes sean lanzadas oficialmente.

Cómo podrás usarlos en tu iPhone y Android

En los dispositivos iPhone, Apple ha incorporado estos símbolos en la actualización iOS 26.4, que se espera llegue en los primeros meses de 2026. Una vez instalada, solo bastará actualizar el teclado para ver los nuevos emojis al lado de tus favoritos actuales.

En Android, Google y otros fabricantes basados en el estándar Unicode también agregarán estos emojis en sus propios teclados (Gboard, Samsung Keyboard, etc.) según el calendario de actualizaciones de cada dispositivo.

Lo mejor de todo es que No son solo dibujitos lindos: expresan emociones, dan contexto, agregan matices que las palabras a veces no alcanzan.