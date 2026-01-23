Primer vistazo de Jason Momoa como ‘Lobo’ en Supergirl: “Es el papel que siempre quise interpretar”

Primer vistazo a Jason Momoa en Supergirl James Gunn comparte el primer vistazo de Jason Momoa como ‘Lobo’ en la próxima película del DCU: Supergirl.

Jason Momoa, quien saltó a la fama tras su participación en el éxito Game of Thrones, seguido de un sitio en la antigua Liga de la Justicia —creada por Zack Snyder para la pantalla grande, actualmente cancelada— como Aquaman, vuelve al universo de los cómics para Supergirl, interpretando al cazarrecompenzas intergaláctico más temido.

Este viernes 23 de enero, el co-CEO de DC Studios, James Gunn, compartió dos nuevos adelantos de la próxima película del DCU; el primero, muestra la transición de Momoa a su personaje Lobo, siendo el primer vistazo que dan al público de su estética en la película.

El segundo, reuniendo escenas antes vistas en el primer teaser trailer de Supergirl, añade la épica entrada de Lobo a la historia de la kryptoniana, provocando el estallido de fanáticos y fanáticas en redes sociales.

¿Cómo luce Jason Momoa en el papel de ‘Lobo’ para Supergirl?

“Nacido para interpretar a Lobo”, reaccionaron algunos internautas tras ver el primer video compartido por James Gunn en sus cuentas oficiales.

Desde el reinicio del DCU, Momoa expresó su deseo de mantnerse dentro del universo de cómics para los nuevos proyectos, pero no en su papel como el Rey de la Atlántida ni otro superhéroe reconocido de la Liga de la Justicia, sino que su mente fue clara desde el inicio: Lobo.

Tiempo después, cuando el nuevo rumbo del DCU emprendió la marcha, DC Studios satisfizo los deseos del actor —y gran parte del público— al castearlo exactamente para ese personaje, agendando su debut para Supergirl, que se estrenará este 2026.

Las principales razones para ello, señaladas tanto por Momoa como por seguidores y seguidoras de cómics, fue que cumplía con el físico para interpretar al rudo cazarrecompensas.

Hoy, “finalmente”, Gunn reveló el primer vistazo de Jason Momoa en Supergirl, mostrando que las expectativas fueron las deseadas desde el inicio, pues la apariencia del personaje retrata con gran fidelidad al Lobo de los cómics, un aspecto “bastante duro y brusco”.

Por su parte, Jason ha expresado en diversas ocasiones su emoción por la película y su aparición en ella, afirmando que Lobo es: “el papel que siempre quise interpretar”, también añadió que la motocicleta —con la que aparece en su entrada espectacular, llamada Spacehog— fue uno de sus elementos preferidos.

¿Quién es ‘Lobo’? El personaje que Jason Momoa interpretará en Supergirl este 2026

Lobo es un cazarrecompensas intergaláctico, conocido como The Main Man al ser el más temido en su oficio de todo el universo DC, creado en 1983 como una sátira de los antihéroes violentos de la época, principalmente referenciando a Wolverine de Marvel.

En personalidad, es bastante similar a este estereotipo de antihéroe, mostrándose arrogante, violento, con gusto por la cerveza y el heavy metal, además de que cuenta con un código de honor estricto: si da su palabra en un contrato, la cumple sin excepciones.

A pesar de que fue un personaje sugerido para el cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, al final fue descartado por la editorial. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica que llegará a cines este verano, con Milly Alcock en el papel protagónico, Lobo fue incluido como parte de la historia.

“Interpretar a este personaje es pan comido. Es bastante importante”, expresó Momoa para ScreenRant durante el 2025.