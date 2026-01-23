Resultados Lotería Nacional 23 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2869

Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional Este viernes 23 de enero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2869 de la Lotería Nacional se realiza este viernes 23 de enero de 2026 en un ambiente de alta expectativa, con miles de participantes atentos a los números ganadores que definirían a los nuevos premiados.

Esta edición tuvo un carácter conmemorativo al estar dedicada al aniversario de las Selecciones Reader’s Digest, que mantiene su vigencia, divierte e informa a sus lectores con secciones clásicas.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2869?

El eje del Sorteo Superior 2869 fue un premio mayor de 17 millones de pesos repartido en dos series. Esta modalidad define el esquema de cobro, debido a que quienes cuentan con las dos series del número ganador acceden al monto íntegro, mientras que cada serie representa la mitad del premio.

El precio del cachito fue de 40 pesos y la estructura de premios intermedios alcanzó montos de hasta 425 mil pesos. La serie completa tuvo un costo de 800 pesos y el paquete de dos series se ofreció en 1,600 pesos, una opción cada vez más elegida por quienes buscan asegurar el cobro total del premio principal.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia del sorteo se lleva a cabo en el edificio oficial de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real mediante el canal institucional de YouTube. Desde este espacio, los Niños Gritones dan a conocer el número ganador del premio mayor y el resto de los resultados.

El video completo permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite a los participantes consultar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2869 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2869 se celebra puntualmente a las 20:00 horas, siguiendo el calendario oficial establecido por la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2869 de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional habilita dos vías oficiales para verificar los resultados del Sorteo Superior 2869. La primera es su portal digital, donde los jugadores pueden ingresar el número de su cachito y confirmar de inmediato si obtuvieron algún premio.

La segunda alternativa son los puntos de venta autorizados en todo el país, donde los agentes expendedores revisan directamente los boletos.