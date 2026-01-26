¡Vuelve The Office!: Estrenan novena temporada de la serie con material inédito y episodios extendidos

Episodios 'Superfan' The Office Episodios “Superfan” de The Office han sido liberados mediante Peacock, los cuales contienen material extendido y contenido inédito de una de las series más trascendentales de la comedia.

El último episodio de The Office se emitió hace más de una década, en mayo del 2013, pero la serie de comedia oficinista se ha mantenido como uno de los proyectos más trascendentales de la televisión, pionera en su género de falso documental y querida por millones de personas alrededor del mundo.

Esta popularidad ha mantenido a The Office como una de las series más vistas y repetidas cada año, por lo que el canal de televisión Peacock sorprendió al público fanático al anunciar material inédito que liberarán bajo el título “Episodios Superfan”.

Desde escenas alternativas, extendidas y eliminadas, así como historias completas eliminadas por falta de tiempo en la serie original, todas están disponibles ahora en el formato “Superfan” que podrás ver a través de Peacock.

¿Dónde puedo ver los episodios Superfan de The Office?

Anteriormente, el material inédito de The Office que corresponde a las temporadas uno a la siete fue anunciado el año anterior, las cuales podían encontrarse exclusivamente en la plataforma de streaming de Peacock.

No obstante, la cuenta oficial del canal televisivo ha anunciado que el contenido extra ahora abarca también hasta la novena y última temporada de la serie de comedia.

Al igual que las temporadas previas, el material extra de las últimas dos se encuentra de manera exclusiva en la plataforma Peacock, debido a que se trata de un programa emitido por NBC y la plataforma es su servicio de biblioteca para películas y series.

La suscripción Premium a esta plataforma tiene un costo de $10.99 dólares al mes o $109.99 dólares al año, mientras que la versión Premium Plus —que incluye descargas y el retiro de anuncios en sus productos— tiene por precio $16.99 dólares al mes y $169.99 dólares anuales, incluyendo también un catálogo en deportes en vivo.

¿Cuáles son las novedades en los episodios Superfan de The Office?

Los episodios Superfan de The Office contienen material adicional que no se vio en sus emisiones originales en NBC, resultando en un aumento de al menos 30 minutos o más de cada episodio en las nueve temporadas.

El material inédito incluye gran variedad de escenas extendidas o eliminadas, así como historias completas que fueron eliminadas del corte original por falta de tiempo.

You complete me 🫶



The ninth and final season of #TheOffice: Superfan Episodes is streaming now on Peacock. pic.twitter.com/yAXY8jM5iz — Peacock (@peacock) January 26, 2026

“Algunas de estas cosas son simplemente divertidas de ver, como ese momento cuando vuelven de los ‘Juegos de Playa’ cantando Los Picapiedra. Ya lo hemos visto, pero fue una hora en coche y les hicimos cantar muchas otras canciones, así que es divertido verlos interpretar otras diferentes", informó el creador Greg Daniels.

Gran parte de este material provino inicialmente de las ediciones físicas de The Office en DVD y Blue-Ray, el cual ha sido añadido oficialmente a la serie original en los episodios Superfan que Peacock ofrece al público.

El rutinario, pero entretenido y original, mundo de Dunder Mifflin vuelve con mayor fuerza gracias a estos episodios extendidos, recordándole a su público fanático —y al que apenas comienza a serlo— que nadie llega tarde a la fiesta, aún menos de una serie de comedia tan reconfortable a nivel mundial.