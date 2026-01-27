¿Estamos cerca del fin del mundo? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el Reloj del Apocalipsis 2026

El Reloj del Apocalipsis, también conocido como Reloj del Fin del Mundo o Doomsday Clock, es un símbolo diseñado por el Bulletin of the Atomic Scientists desde 1947 para representar qué tan cerca está la humanidad de una catástrofe global causada por amenazas humanas como alguna guerra nuclear, el cambio climático y tecnologías disruptivas.

Cada año se ajusta en enero según la evaluación de expertos para reflejar si el mundo avanza hacia la medianoche (el “fin”) o se aleja de ella.

Este instrumento no es literal ni predice un apocalipsis real, pero funciona como un “símbolo medidor” de riesgo global: mientras más cerca de la medianoche indica un panorama más complejo y peligroso.

2026 marca un récord: 85 segundos para medianoche

El ajuste más crítico de la historia

En su actualización de enero de 2026, el Reloj del Apocalipsis se situó en 85 segundos antes de la medianoche, la posición más cercana al “fin del mundo” en sus casi ocho décadas de historia.

Este registro supera incluso al de 2025 con 89 segundos y se acerca peligrosamente al “punto de colisión” con el fin de los tiempos.

¿Qué factores empujan las manecillas hacia delante?

Tensiones nucleares

El riesgo nuclear sigue siendo uno de los pilares que más peso tiene esta decisión. La falta de control de armas, la retirada de tratados clave y los conflictos entre grandes potencias mantienen viva esta amenaza constante.

Cambio climático y crisis ambiental

El calentamiento global y la incapacidad de las naciones para frenar emisiones y adoptar políticas robustas agregan otro punto urgente.

Tecnologías y riesgos digitales

La inteligencia artificial y tecnologías disruptivas sin normas claras pueden agravar conflictos, desinformar y complicar la estabilidad global.

¿Qué significa de verdad este reloj?

Aunque el Reloj del Apocalipsis es impactante, es importante recalcar que no predice literalmente el fin del mundo. Es más bien una metáfora que busca sensibilizar, generar debate y presionar para que líderes y ciudadanos actúen con responsabilidad ante amenazas globales reales.

El mensaje detrás de esto es una llamada de atención y la representación de que cada segundo cuenta ante la cooperación internacional para mejorar nuestro planeta.