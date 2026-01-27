¿Murió el payaso Chuponcito? Información al momento En días recientes ha habido rumores sobre una supuesta muerte del payaso Chuponcito; esto es lo que se sabe sobre su estado de salud (@chuponcitoflores07)

Tras rumores sobre la supuesta muerte del payaso Chuponcito que alarmaron a usuarios y fanáticos de él, esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del comediante.

Después de reportarse la muerte de un hombre apodado Chuponcito el pasado domingo 25 de enero tras un ataque armado en Playa del Carmen en Quintana Roo, usuarios se comenzaron a preguntar si se trataba del famoso payaso.

Chuponcito reaparece en redes sociales tras rumores de fallecimiento

Aunque en las redes sociales oficiales de Chuponcito, el payaso no se ha pronunciado sobre los rumores, ha continuado publicando con normalidad; por lo que, a pesar de la confusión, el comediante mexicano se encuentra sano y salvo.

Tanto en Facebook como en Instagram Chuponcito ha continuado publicando videos de humor, así como imágenes con chistes.

¿Por qué se cree que Chuponcito falleció?

La confusión sobre la supuesta muerte del payaso Chuponcito surgió a partir de que en redes se comenzó a popularizar la búsqueda “Chuponcito muere”, después de que una publicación afirmara la muerte de un hombre que se apodaba de la misma forma.

Por lo que muchas personas pensaron que se trataba del payaso y comenzaron a inundar las redes sociales del comediante cuestionando si había muerto.

No obstante, aunque Chuponcito no ha emitido ningún comunicado o mensaje al respecto, continúa publicando de manera regular contenido de humor, desmintiendo los rumores.

La persona que falleció se trata de un hombre que también se apodaba Chuponcito, quien falleció en Playa del Carmen después de que le dispararan y quedara atrapado en un incendio en su domicilio.

¿Qué pasó en Playa del Carmen?

Durante la madrugada del domingo 25 de enero en Playa del Carmen, Quintana Roo se reportó la muerte de un hombre después de que su casa fuera incendiada en la colonia In House.

De acuerdo con diferentes reportes, sujetos armados habrían ingresado al domicilio del hombre apodado Chuponcito para dispararle y posteriormente quemar su casa.

Tras el incendio el sujeto falleció debido a las quemaduras, así como las heridas provocadas por los impactos de balas, las cuales agravaron su situación.