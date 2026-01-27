Nuevo beneficio INAPAM 2026: descuento en farmacia de Sam’s Club para adultos mayores

Descuentos en Sam´s Club para adultos mayores con credencial INAPAM Fotoarte: La Crónica

Para muchas personas que han vivido décadas de trabajo y ahora enfrentan el día a día con una pensión limitada, cada peso cuenta y cada promoción para su beneficio siempre es un granito de arena para mejorar su calidad de vida. Por ello, este 2026 trae una buena noticia para quienes tienen 60 años o más y cuentan con la credencial INAPAM.

Y es que la famosa cadena comercial de membresía, Sam’s Club, sumó un nuevo beneficio para facilitar el acceso a medicamentos y productos esenciales con un descuento especial. Aquí te dejamos todos los detalles para aprovechar este beneficio.

¿Qué es el descuento INAPAM en Sam’s Club?

La iniciativa forma parte de una estrategia conjunta entre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y Sam’s Club, con la que se busca reforzar el apoyo económico y la calidad de vida de las personas mayores, principalmente en el área de salud y bienestar.

A partir de este año, los adultos mayores que presenten su credencial INAPAM pueden acceder a un 5% de descuento en los medicamentos disponibles en las farmacias de Sam’s Club. Este beneficio no tiene una fecha límite definida, es decir, se ofrece por tiempo indefinido, y representa una oportunidad para ahorrar en productos de uso frecuente, muchas veces indispensables para quienes están bajo tratamientos médicos constantes.

Cómo usar tu credencial INAPAM

Para validar este descuento solo es necesario mostrar la credencial INAPAM en buen estado antes de pagar en la farmacia de Sam’s Club. Eso basta para que el descuento se aplique directamente en la compra, aunque las promociones no siempre son acumulables con otras ofertas de tienda, y pueden variar según la sucursal, por lo que siempre conviene preguntar antes de pagar.

Por ejemplo, al presentar la credencial en otras farmacias como Farmacias San Pablo o Walmart, los adultos mayores también pueden recibir descuentos en medicamentos y productos de salud que oscilan entre el 5% y el 7%, e incluso hasta un 10% en cadenas como Farmacias Similares.

Otros beneficios para adultos mayores

Además, la tarjeta también otorga beneficios en servicios de transporte, tiendas de ropa y calzado, restaurantes, actividades culturales y recreativas en diferentes partes del país, con descuentos que pueden aliviar significativamente los gastos mensuales para quienes ya están retirados o con ingresos fijos limitados.

La recomendación para quienes cuentan con su credencial INAPAM es consultar el directorio de beneficios actualizado en el portal oficial del instituto, donde se encuentran todas las tiendas, servicios y establecimientos que ofrecen descuentos vigentes con su credencial.

Finalmente, acceder a estos beneficios hace más llevaderos los gastos familiares y, sobre todo, para aquellas personas adultas mayores que dependen de programas sociales y de los beneficios que brinda esta credencial.