¿Qué pasó con el nieto de Lucha Villa? Información oficial del caso Fue localizado con vida el nieto de Lucha Villa tras haber sido reportado como desaparecido (@mariajuliaem y @CEBP)

Fue localizado con vida el nieto de Lucha Villa tras haber sido reportado como desaparecido en San Luis Potosí el pasado 26 de enero.

Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante de música ranchera Lucha Villa, fue reportado como desaparecido el pasado lunes 26 de enero, por lo que se emitió su ficha de búsqueda.

No obstante, durante la tarde de este martes 27 de enero, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí compartió en sus redes sociales que Ismael Esqueda había sido localizado.

Esta información fue confirmada por su hermana, María Julia Esqueda Miller, a través de una historia en redes sociales donde agradecía a sus seguidores por ayudar con la búsqueda de su hermano.

¿Qué le pasó al nieto de Lucha Villa?

Ismael Esqueda Miller, de 45 años y nieto de la cantante y actriz mexicana Lucha Villa, fue reportado como desaparecido el pasado lunes 26 de enero tras ser visto por última vez en la colonia Lomas 3ra. Sección en San Luis Potosí.

La ficha de búsqueda detalló que al momento de su desaparición Ismael Esqueda Miller vestía una playera de manga corta, una camisa de forro tipo leñador color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla y tenis.

Sin embargo, menos de 24 horas después fue localizado, aunque ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni su hermana dieron más detalles sobre el motivo de su desaparición o estado de salud.

¿Quién es Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Bejarano, también conocida como Lucha Villa, es una cantante y actriz mexicana reconocida principalmente por interpretar temas del género ranchero, además de tener una característica voz grave y potente.

Entre sus canciones más famosas se encuentran “Ya no me interesas”, “No discutamos” y “A medias de la noche”. A lo largo de su carrera artística ganó 12 Discos de Oro consecutivos.

En el cine mexicano destacó su participación en películas como: “El lugar sin límites”, “Lagunilla mi barrio”, “El último cartucho” y “Dos alegres gavilanes”.

A pesar de su éxito, en 1997 se alejó del medio artístico debido a un daño cerebral provocado por complicaciones derivadas de una cirugía estética.