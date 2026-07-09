¿Vas a depositar en Oxxo? Lista de bancos que acepta, horarios, comisión y monto límite Conoce hasta qué hora puedes depositar en Oxxo, a qué bancos y las comisiones (Imagen hecha con IA)

Si vas a realizar algún depósito en Oxxo, aquí te compartimos hasta qué hora puedes hacerlo, así como los bancos que acepta, la comisión que cobra y el monto límite diario.

En ocasiones, si no cuentas con un banco cerca de ti, las tiendas Oxxo pueden ser una buena opción para realizar depósitos debido a la gran cantidad de sucursales que se encuentran en el país.

¿Hasta qué hora puedo depositar en Oxxo?

Una de las principales preocupaciones de algunos usuarios es conocer hasta qué hora se puede depositar en Oxxo, por lo que esta cadena ha informado que se pueden realizar depósitos en un horario de 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año, sin importar si es día festivo o fin de semana.

¿Qué bancos aceptan depósitos en Oxxo?

Otra de las preocupaciones que suelen tener las personas que piensan realizar un depósito en Oxxo es si la tienda acepta su banco, por lo que aquí te compartimos la lista completa de bancos que aceptan depósitos de Oxxo:

Spin

BBVA

BanCoppel

Banco Azteca

Plata

Banregio

Caja Morelia Valladolid

Caja Popular Mexicana

Caja Real del Potosí

Kapital Bank

Falabella Soriana

HSBC

Inbursa

Invex Banco

Santander

Afirme

Scotiabank

Nu

Mifel

Banjercito

Banorte

Caja SMG

¿De cuánto es la comisión por depósito en Oxxo según tu banco y cuál es el monto límite?

Este es el costo de la comisión que cobra Oxxo y el monto límite de depósitos, según tu banco: