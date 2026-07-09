¿Vas a depositar en Oxxo? Lista de bancos que acepta, horarios, comisión y monto límite

Si vas a realizar algún depósito en Oxxo, aquí te compartimos hasta qué hora puedes hacerlo, así como los bancos que acepta, la comisión que cobra y el monto límite diario.
En ocasiones, si no cuentas con un banco cerca de ti, las tiendas Oxxo pueden ser una buena opción para realizar depósitos debido a la gran cantidad de sucursales que se encuentran en el país.
¿Hasta qué hora puedo depositar en Oxxo?
Una de las principales preocupaciones de algunos usuarios es conocer hasta qué hora se puede depositar en Oxxo, por lo que esta cadena ha informado que se pueden realizar depósitos en un horario de 6 a.m. a 10 p.m. todos los días del año, sin importar si es día festivo o fin de semana.
¿Qué bancos aceptan depósitos en Oxxo?
Otra de las preocupaciones que suelen tener las personas que piensan realizar un depósito en Oxxo es si la tienda acepta su banco, por lo que aquí te compartimos la lista completa de bancos que aceptan depósitos de Oxxo:
- Spin
- BBVA
- BanCoppel
- Banco Azteca
- Plata
- Banregio
- Caja Morelia Valladolid
- Caja Popular Mexicana
- Caja Real del Potosí
- Kapital Bank
- Falabella Soriana
- HSBC
- Inbursa
- Invex Banco
- Santander
- Afirme
- Scotiabank
- Nu
- Mifel
- Banjercito
- Banorte
- Caja SMG
¿De cuánto es la comisión por depósito en Oxxo según tu banco y cuál es el monto límite?
Este es el costo de la comisión que cobra Oxxo y el monto límite de depósitos, según tu banco:
- Spin: La comisión es de $12.00 y el monto límite depende de tu tipo de cuenta
- BBVA: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $19,000.00
- BanCoppel: La comisión es de $15.00 y el monto límite diario es de $35,000.00
- Banco Azteca: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $20,000.00
- Plata: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $33,000.00
- Banregio: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $27,000.00
- Caja Morelia Valladolid: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $20,000.00
- Caja Popular Mexicana: La comisión es de $17.00 y el monto límite mensual es de $20,000.00
- Caja Real del Potosí: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario en tarjeta de débito es de $5,000.00 y de crédito $14,000.00
- Kapital Bank: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $5,000.00
- Falabella Soriana: La comisión es de $17.00 y el monto límite mensual es de $5,000.00
- HSBC: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario en tarjeta de débito es de $20,000.00 y de crédito $10,000.00
- Inbursa: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $24,000.00
- Invex Banco: La comisión es de $17.00 y el monto límite mensual es de $19,000.00
- Santander: La comisión es de $15.00 y el monto límite diario es de $10,000.00
- Afirme: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $25,000.00
- Scotiabank: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $17,760.00
- Nu: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $33,000.00
- Mifel: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $15,000.00
- Banjercito: La comisión es de $10.00 y el monto límite diario es de $15,000.00
- Banorte: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $34,000.00
- Caja SMG: La comisión es de $17.00 y el monto límite diario es de $15,000.00