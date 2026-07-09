Muchos la cantan en TikTok, pero ¿sabes qué significa la canción de Haaland? Erling Haaland no solo está dominando el Mundial 2026, sino que también las redes sociales; conoce qué dice su canción viral (EFE)

“Haaland, Haaland” ha sido uno de los audios más virales en redes sociales desde que inició el Mundial 2026, donde Erling Haaland sorprendió a los fanáticos y no fanáticos del fútbol en su primera Copa del Mundo.

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, no solo ha llevado a su equipo a cuartos de final, estando dentro del top 3 de máximos goleadores de esta Copa del Mundo detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi, sino que también ha conquistado las redes sociales con su particular forma de ser.

Desde videos de él anotando goles, tras pegarle con el balón a sus contrincantes, secuencias de Haaland corriendo a máxima velocidad o imágenes donde destaca por su gran tamaño, hasta contenido de él mufándose de sí mismo, la mayoría de estos contienen una canción que se ha viralizado.

El origen del trend: ¿Qué significa la canción de Haaland que es viral en TikTok?

“Haaland, Haaland” es un audio que se ha viralizado en plataformas como Instagram o TikTok y, aunque probablemente ya la hayas escuchado más de una ocasión, apuesto a que desconocías el significado de la canción de Erling Haaland.

Aunque la canción de Erling Haaland recientemente se viralizó en redes sociales, lo cierto es que esta ya existía desde hace años, pues fue creada cuando el futbolista de origen inglés jugaba para el equipo alemán Borussia Dortmund y tuvo una nueva versión cuando se unió al Manchester City.

La canción de Haaland que se viralizó está basada en “Moskau” de la banda alemana Dschinghis Khan, creada en 1979, y el audio hace alusión a su paso por el Manchester City, donde ganó la Champions League.

¿Qué dice la letra traducida al español de la canción de Haaland?

Si has escuchado la canción “Haaland Ha Ha Ha”, pero no sabes qué dice, aquí te compartimos la letra del fragmento que se viralizó en redes sociales:

Haaland, Haaland

Es un “blue”, igual que su padre

Ahora está en el Etihad

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Haaland, Haaland

Llegó a nosotros desde Alemania

Está aquí para ganar la Champions League

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey

Haaland, Haaland

Nacido en Yorkshire, chico noruego

Roy Keane intentó aniquilar a su padre

Ha-Ha-Ha-Haaland, hey