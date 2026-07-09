Pedro Sola edad y tropiezos del conductor de Ventaneando (Redes Sociales)

Uno de los reconocidos conductores del programa de espectáculos Ventaneando ha dado que hablar nuevamente, pero esta vez no por alguna noticia de la farándula.

El periodista Pedro Sola ha realizado una serie de declaraciones ofensivas y expresado conductas erráticas que han generado, en diversas ocasiones, fuertes discusiones sobre su posicionamiento.

¿Cuál fue el comentario que causó polémica con Pedro Sola?

Uno de estos acontecimientos ocurrió en días pasados, durante una de las emisiones del programa de entretenimiento, Ventaneando, donde los conductores abordaron el tema de las mascotas en espacios públicos, a lo que Pedro Sola expresó que él no toleraba a los perros en los supermercados o restaurantes; incluso afirmó que tenía un profundo sentimiento por “aventarles carne envenenada”.

Al respecto, el pasado miércoles 8 de julio, el conductor ofreció una disculpa, en donde aclaró que sus comentarios habían sido exagerados; algunos usuarios en redes sociales, así como sus compañeros, mostraron su inconformidad ante los comentarios del periodista.

¿Cuáles han sido los tropiezos más polémicos de Pedro Sola en televisión abierta?

Este no ha sido el único incidente del comunicador en tele abierta, ya que en 2007 confundió la mayonesa Hellmann’s con la marca McCormick, algo que se convertiría en uno de los memes más icónicos de la televisión en México.

En 2009, la actriz Ana Vanesa Peniche interpuso una demanda contra Pedro Sola y el equipo del programa por daños a la moral, por las constantes burlas sobre su físico.

También la cantante Yuridia denunció una supuesta campaña de acoso por parte del presentador y la producción del show vespertino, asegurando que estas acciones dañaron su estabilidad emocional y su salud mental.

Durante su participación en una de las emisiones de TV Azteca a la que pertenece, Sola, susurró a su compañera Mónica Castañeda que Linet Puente era una “mamona”, esto mientras la conductora entrevistaba a un exconcursante de Master Chef.

Otro de sus “deslices” ocurrió en 2024, cuando el polémico conductor llamó “naca” a su compañera Mónica Castañeda, por cantar un tema del mexicano Carín León.

¿Cuántos años tiene Pedro Sola? Perfil del conductor de Ventaneando

Pedro José Sola Murillo, o mejor conocido, simplemente como Pedro Sola, es un economista que inició su carrera en la televisión en 1990, en el show La hora marcada, de Televisa. Con el paso de los años se fue consolidando como uno de los rostros más emblemáticos de los programas de espectáculos, lo cual lo llevaría a Ventaneando.

A sus 79 años ha protagonizado numerosos momentos de controversia y algunos más que se han hecho virales en las plataformas digitales.