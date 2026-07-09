¿Vas a salir de vacaciones? Sergio “Checo” Pérez y ProDynamics explican 7 puntos clave para viajar seguro

Sergio "Checo" Pérez da recomendaciones antes de salir a carretera Foto: Cortesía

Las vacaciones representan una de las temporadas con mayor movimiento en las carreteras mexicanas. Miles de familias aprovechan los días de descanso para visitar a familiares, descubrir nuevos destinos turísticos o recorrer el país en automóvil. Sin embargo, mientras gran parte de la planeación se concentra en reservar hospedaje, preparar maletas o elegir la mejor ruta, existe un aspecto que con frecuencia se deja para el último momento: el estado del vehículo.

Especialistas en seguridad vial coinciden en que una revisión preventiva antes de emprender un viaje puede reducir considerablemente el riesgo de sufrir averías mecánicas o enfrentar situaciones que pongan en peligro a los ocupantes. Esta práctica, que forma parte de la rutina de pilotos profesionales, también puede convertirse en un hábito sencillo para cualquier conductor.

Las carreteras mexicanas reciben millones de vehículos durante las vacaciones

Cada temporada vacacional incrementa significativamente el flujo vehicular en las autopistas del país.

Como referencia, durante el Operativo Carretero Vacaciones de Verano 2025, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) estimó alrededor de 67.2 millones de cruces vehiculares en las autopistas bajo su administración, una cifra que refleja la intensidad del tránsito durante este periodo.

Cuando aumenta el número de vehículos también crecen las probabilidades de enfrentar accidentes, congestionamientos y fallas mecánicas, especialmente en trayectos largos donde el automóvil permanece varias horas en funcionamiento continuo.

Por ello, expertos en movilidad recomiendan que la preparación del viaje no se limite a planear el destino, sino que incluya una revisión integral del vehículo días antes de salir.

La mayoría de las fallas pueden prevenirse

Uno de los datos que mejor ilustra la importancia del mantenimiento preventivo proviene de Ángeles Verdes, organismo encargado de brindar asistencia a viajeros en carretera.

Durante el Operativo Vacacional de Verano 2025 atendió 32,668 servicios, de los cuales 73.9 % correspondieron a auxilios mecánicos.

Estas cifras muestran que buena parte de los problemas registrados durante los viajes no obedecen a factores externos, sino al estado del propio automóvil.

En muchos casos, una revisión realizada con anticipación habría permitido detectar neumáticos desgastados, niveles bajos de líquidos, baterías en mal estado o sistemas de frenos con desgaste.

La prevención comienza mucho antes del viaje

La cultura de la prevención no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece una avería.

Implica adoptar pequeñas acciones antes de salir que ayudan a reducir riesgos durante el trayecto.

Con este objetivo, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez participa en una campaña junto con ProDynamics para promover la revisión preventiva del automóvil antes de salir a carretera. La iniciativa recuerda que los pilotos profesionales inspeccionan sus vehículos antes de cada competencia y que ese mismo principio puede aplicarse a la conducción cotidiana.

Más allá del mensaje de la campaña, el llamado coincide con una recomendación ampliamente respaldada por especialistas: dedicar unos minutos a revisar el vehículo puede representar una diferencia importante en seguridad.

Los siete aspectos que todo conductor debería revisar antes de salir

1. Neumáticos

Las llantas constituyen el único punto de contacto entre el automóvil y el pavimento. Antes de iniciar un viaje es recomendable verificar:

Presión correcta.

Desgaste uniforme.

Ausencia de cortes o deformaciones.

Estado de la llanta de refacción.

Circular con neumáticos en malas condiciones incrementa el riesgo de pérdida de control, especialmente sobre pavimento mojado.

2. Sistema de frenos

Los frenos deben responder de manera inmediata y sin vibraciones.

Si durante la conducción aparecen ruidos extraños, el pedal se siente esponjoso o el vehículo tarda más en detenerse, es recomendable acudir a un taller antes de salir.

3. Revisión de líquidos

El correcto funcionamiento del motor depende de varios fluidos. Entre los principales destacan:

Aceite.

Anticongelante.

Líquido de frenos.

Líquido limpiaparabrisas.

Mantener estos niveles dentro de los parámetros recomendados ayuda a prevenir fallas mecánicas durante recorridos largos.

4. Estado de la batería

Una batería deteriorada puede impedir incluso arrancar el automóvil. Conviene revisar:

Voltaje.

Terminales.

Presencia de corrosión.

Fecha de fabricación.

Las temperaturas extremas y los largos periodos sin uso suelen afectar su rendimiento.

5. Sistema de iluminación

La visibilidad resulta fundamental, especialmente durante trayectos nocturnos o bajo lluvia. Antes de salir verifica:

Faros.

Luces altas.

Luces traseras.

Direccionales.

Luces de freno.

Una bombilla fundida puede comprometer tanto la seguridad como el cumplimiento del reglamento de tránsito.

6. Herramientas para emergencias

Aunque ningún conductor espera sufrir una avería, siempre es recomendable llevar:

Llanta de refacción.

Gato hidráulico.

Llave de cruz.

Triángulos reflejantes.

Cables pasa corriente.

Disponer de estas herramientas puede reducir considerablemente el tiempo de respuesta ante un imprevisto.

7. Preparación del conductor

No todo depende del automóvil. Antes de emprender un viaje largo también es importante:

Dormir adecuadamente.

Planificar la ruta.

Revisar el estado del clima.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

Realizar pausas periódicas en trayectos largos.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida

Las campañas de prevención buscan recordar que la seguridad comienza antes de poner el vehículo en movimiento. Como señala Elías Torres Núñez, director de Marketing de ProDynamics, detrás de cada automóvil hay personas y familias cuyo objetivo es llegar con bien a su destino; por ello, preparar el vehículo antes de salir es una decisión sencilla que puede marcar una diferencia importante.

Esta visión coincide con las recomendaciones de organismos de movilidad y seguridad vial, que insisten en la importancia del mantenimiento preventivo como una herramienta para disminuir riesgos en carretera.