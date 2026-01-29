Los osos polares de Coca-Cola se van con la competencia: así fue el creativo comercial de Pepsi

Los osos polares de Coca-Cola prefieren Pepsi La compañía multinacional PepsiCo lanzó un comercial bastante original para promocionar la bebida Pepsi; la promoción fue un reto directo a su gran rival, Coca-Cola.

Impactantes imágenes conmocionaron al público internacional este jueves 29 de enero al revelarse una traición sin precedentes: Jak y Kaskae, osos polares que obtuvieron la fama mundial gracias a su colaboración con Coca-Cola durante más de tres décadas, fueron sorprendidos bebiendo Pepsi por una ‘Kiss Cam’ en un concierto reciente.

El video, difundido en redes sociales por el equipo de marketing de Pepsi, se trata de un ingenioso comercial que simula a los rostros más famosos de la campaña ‘Siempre Coca-Cola’ en diferentes escenas que detallan su preferencia por la bebida rival del magnate escarlata.

“El ganador está decidido: la elección es Pepsi”, anuncia el comercial

La histórica batalla publicitaria —y de popularidad internacional— entre Coca-Cola y Pepsi ha dado otro creativo producto promocional que provocó una reacción inmediata del público, quienes felicitaron la ingeniosa propuesta de Pepsi al utilizar de manera provocativa al icónico oso polar de la empresa rival.

Titulado “The Choice” y dirigido por Taika Waititi, ganador del premio Oscar en el 2020, muestra una serie de divertidas situaciones en las que el oso polar es expuesto, comenzando por una prueba a ciegas para decidir cuál sabor prefiere: Pepsi o Coca-Cola.

La sorpresa del oso polar al caer en cuenta de que ha elegido la bebida Pepsi le produce una crisis existencial que lo lleva a tomar terapia psicológica —con Waititi como terapeuta—; en sesión, es consolado por la frase: “No eres el único”.

Challenge over, winner decided: The choice is PEPSI pic.twitter.com/RrcOKUTjoc — Pepsi (@pepsi) January 29, 2026

Acompañado por la icónica melodía I Want to Break Free de Queen, el oso polar recorre un camino de autodescubrimiento y liberación de la culpa al preferir la Pepsi sobre su compañía madre, una situación que finalmente es apoyada por otro oso polar (simulando ser los famosos Jak y Kaskae de Coca-Cola).

Finalmente, ambos osos polares son captados por la ‘Kiss Cam’ de un concierto, en referencia al icónico momento del 2025, donde una infidelidad fue descubierta durante el espectáculo de Coldplay en Boston.

Pepsi busca recuperar su lugar y seguir enfrentando a Coca-Cola por el primer puesto

En Estados Unidos, Pepsi tuvo una caída histórica durante el periodo 2024-2025, después de que datos de Beverage Digest revelaran que marcas —por ejemplo, Dr. Pepper— lograron empatar e incluso superar a la bebida en cuota del mercado.

La marca, principal rival de Coca-Cola, se encontró en una posición vulnerable ante nuevos competidores, un error que pretende corregir cuanto antes.

Este nuevo comercial posiblemente marcará el inicio de otra guerra publicitaria importante entre los refrescos más populares en el mundo, justo a casi una semana del Super Bowl 2026 para disputar el terreno.