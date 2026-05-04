Resultados Chispazo clásico 4 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 11986 (Gob MX)

Ya se dieron a conocer los resultados del sorteo 11986 del Chispazo clásico de este lunes 4 de mayo, uno de los juegos electrónicos más jugados de la Lotería Nacional.

Ya te compartimos los resultados del Sorteo 11985 de Chispazo de las Tres de la tarde, de este lunes 4 de mayo de 2026.

Aquí te presentamos la combinación ganadora del Chispazo clásico, revelada en el concurso de las 21:00 horas.

Resultados del Chispazo clásico de hoy 4 de mayo de 2026: números ganadores del sorteo 11986

El sorteo 11986 del Chispazo clásico de hoy se llevó a cabo en punto de las 21:00 horas de este lunes 4 de mayo. Durante la transmisión en vivo de los concursos electrónicos de la Lotería Nacional, se publicaron los números ganadores del Chispazo clásico de hoy.

A continuación te presentamos la combinación ganadora del Chispazo clásico, revelada en el concurso de las 21:00 horas:

Resultados del Chispazo clásico de hoy 4 de mayo de 2026: números ganadores del sorteo 11986 (Lotería Nacional)

Resultados del Chispazo clásico de hoy 4 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 11986

El sorteo 11986 del Chispazo clásico de hoy se llevará a cabo en directo en punto de las 21:00 horas de este lunes 4 de mayo. Será durante la transmisión en vivo de los concursos electrónicos de Lotería Nacional donde se dé a conocer la combinación ganadora para el Chispazo clásico de hoy.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 11986

Los resultados completos y las actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.

También puedes seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Nacional, donde se difunden los resultados de los distintos sorteos en tiempo real.





¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, con distintas combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 11986?

Los resultados oficiales del Chispazo 11986 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo.

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos. Otra alternativa consiste en consultar las redes sociales oficiales, que publican los resultados poco después de cada sorteo.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, permitiendo obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional dentro del plazo establecido.