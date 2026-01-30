Feria del Caballo Texcoco 2026: ¡Ya salió la cartelera! Fechas y artistas confirmados del Palenque

Feria del Caballo Texcoco 2026 Cartelera completa oficial de la Feria del Caballo Texcoco 2026 (@feriainternacionaldelcaballo)

Ya fue anunciada la cartelera oficial para la Feria del Caballo Texcoco 2026 y esta edición contará con artistas de diversos géneros como Christian Nodal, Yuridia, Marca Registrada y Alejandro Fernández.

La Feria Internacional del Caballo Texcoco, estará cumpliendo 49 años y este 2026 lo celebrará a lo grande con más de 15 artistas confirmados, los cuales se estarán presentando en el Palenque de la Feria del Caballo.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Caballo Texcoco 2026?

La Feria del Caballo Texcoco 2026 se estará llevando a cabo del 13 de marzo al 12 de abril en el Rancho El Cosuelo en el municipio de Texcoco, Estado de México.

Con más de 40 años de trayectoria, la Feria del Caballo Texcoco es uno de los eventos más esperados para los fanáticos del mundo ecuestre y para quienes disfrutan de la música en vivo, pues cada año presentan una cartelera artística única.

Cartelera oficial del Palenque para la Feria del Caballo Texcoco 2026

La Feria del Caballo Texcoco no solamente atrae a la población del municipio donde se realiza, sino que personas de otros estados también acuden a formar parte de las actividades que se llevan a cabo durante la feria.

Y es que uno de los mayores atractivos de la Feria Internacional del Caballo Texcoco es el Palenque, donde artistas de renombre del regional mexicano y otros géneros populares se presentan.

Y para la edición de este 2026, esta es la cartelera completa oficial de los artistas que se presentarán en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco:

14 de marzo: Christian Nodal

15 de marzo: Pancho Barraza

17 de marzo: Los Parras

19 de marzo: Gabito Ballesteros, El Bogeto

20 de marzo: Gerardo Ortiz

21 de marzo: Gloria Trevi

22 de marzo: Marca Registrada

26 de marzo: Banda MS

28 de marzo: Yuridia

29 de marzo: El Trono de México

1 de abril: La Arrolladora Banda El Limón

2 de abril: Víctor Mendívil

3 y 4 de abril: Alejandro Fernández

5 de abril: Bronco

9 de abril: Conjunto Primavera

10 de abril: Eden Muñoz

12 de abril: Luis R Conriquez

¿Cómo comprar boletos para la Feria del Caballo Texcoco 2026?

Los boletos para el acceso general a la Feria del Caballo Texcoco 2026 se pueden conseguir en las taquillas del recinto. Mientras que si deseas asistir a alguna de las presentaciones que se llevarán a cabo en el Palenque, la venta será igual en taquillas o en línea.

Para comprar en línea, la boletera encargada es Boletiworld y lo único que tienes que hacer es acceder a su página, escoger el artista al que deseas ver, seleccionar una zona y proceder con tus datos de pago.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026?

Los boletos para las presentaciones que se llevarán a cabo en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2026 varían según el artista y la zona.

Estos son los precios para algunos de los artistas que se presentarán: