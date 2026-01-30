Resultados Lotería Nacional 30 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2870

Sorteo Superior 2870 de la Lotería Nacional Este viernes 30 de enero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2870 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 30 de enero de 2026 en medio de una expectativa elevada, con miles de jugadores pendientes de los números ganadores.

La emisión tuvo un matiz especial al estar dedicada al centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, figura central de la música mexicana y referente cultural cuya obra sigue vigente.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2870?

El principal atractivo del Sorteo Superior 2870 fue un premio mayor de 17 millones de pesos distribuido en dos series. Este formato establece que el monto total se obtiene únicamente al contar con ambas series del número ganador, mientras que cada serie equivale a la mitad del premio.

El cachito tuvo un precio de 40 pesos y la estructura de premios secundarios alcanzó cifras de hasta 425 mil pesos, lo que amplió las posibilidades de obtener algún retorno.

La serie completa se comercializó en 800 pesos y el paquete de dos series en 1,600 pesos, una modalidad que ha ganado popularidad entre quienes buscan aspirar al premio mayor íntegro.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La realización del sorteo tuvo lugar en el edificio sede de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real a través del canal oficial de YouTube. Durante la ceremonia, los Niños Gritones anunciarán los números ganadores correspondientes a cada premio, incluido el premio mayor.

La grabación completa queda disponible en las plataformas institucionales, lo que facilita a los participantes revisar los resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional en cualquier momento y con acceso público.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2870 dio inicio a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial establecido por la Lotería Nacional. La puntualidad permitió que la transmisión se desarrollara sin contratiempos y que los resultados se difundieran de manera inmediata tras la conclusión del sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional?

Para verificar los resultados del Sorteo Superior 2870, la Lotería Nacional dispone de dos canales oficiales. El primero es su portal digital, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito y confirmar de forma directa si resultaron premiados.

La segunda opción son los puntos de venta autorizados en todo el país, en los que los agentes expendedores realizan la revisión de los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso de cobro de los premios obtenidos.