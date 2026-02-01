Resultados Melate, Revancha y Revanchita 1 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4169

Sorteo Melate Revancha y Revanchita 4169 Fotoarte: La Crónica

El sorteo Melate 4169 de la Lotería Nacional llegó esta semana con una cifra que encendió la expectativa de miles de jugadores en todo el país. Tras varios sorteos sin ganador absoluto, el premio creció hasta convertirse en un imán para quienes buscan probar suerte.

Si participaste o estás pensando en hacerlo, aquí te explicamos a qué hora fue el sorteo, cómo se juega, cuánto cuesta el boleto y dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4169?

La bolsa acumulada del Melate 4169 llegó a 452 millones de pesos, una cifra que explica el repunte de participación esta semana.

La falta de un ganador absoluto en emisiones anteriores permitió que el monto creciera de forma constante hasta superar el umbral que suele activar el interés masivo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4169

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo Melate 4169 en su canal institucional de YouTube.

Concluido el evento, la grabación íntegra quedará disponible para consulta pública, lo que facilita verificar con calma los números ganadores de Melate, Revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4169?

El sorteo Melate 4169 se realizó a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar, cada jugador selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que define premios secundarios.

Con un solo boleto se participa de manera automática en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las probabilidades de obtener algún premio en una misma jugada y explica la preferencia por combinar las modalidades.

👨🏾‍💻 ¿Tienes dudas o algún inconveniente?

Escríbenos fácilmente a través del formulario disponible en 👉 https://t.co/T1aQNOCIZ4

¡Con gusto te ayudamos! pic.twitter.com/6MyTOmZYj5 — Lotería Nacional (@lotenal) February 1, 2026

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4169?

Los resultados oficiales del Melate 4169 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

La plataforma digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar de inmediato si resultó ganadora, una herramienta clave en sorteos con alta expectativa.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para jugar Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha añade 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Al elegir las tres opciones, la apuesta total asciende a 30 pesos.