Gabriela Rico Jiménez: el video que se ha vuelto viral tras nuevas revelaciones de la isla de Epstein

Gabriela Rico Jiménez Las imágenes sin un contexto completamente claro han sido recuperadas y asociadas sin fundamentos claros a las revelaciones recientes a los archivos de Epstein.

En las semanas recientes, la desclasificación de los archivos de Epstein continúan revelando información sobre las personas que tuvieron contacto con el millonario culpable de actos de abuso sexual en su isla privada. Ahora, un video de 2009 está volviéndose viral en redes sociales de una mujer mexicana que presuntamente habría presenciado algunos de estos horrores en un hotel de Monterrey, pero ¿Es esto realmente cierto?. Esto es lo que se sabe.

¿Qué dicen los archivos de Epstein sobre supuesto canibalismo?

Tras los nuevos archivos revelados el pasado viernes 30 de enero, múltiples reportes han estado mencionando filtraciones de que en la isla se llevaron a cabo rituales ceremoniales que incluían actos de desmembramientos y canibalismo. Sin embargo, estos presuntos textos no pertenecen a los archivos revelados por el gobierno estadounidense, sino a alegaciones publicadas por algunos medios que no han sido confirmados de forma oficial.

El propio Departamento de Justicia ha señalado que, pese a que se han hallado “fotografías horribles” y correos electrónicos preocupantes en los expedientes, estos materiales no han dado lugar a cargos adicionales ni han sido validados como evidencia de prácticas rituales de canibalismo y comportamientos criminales más allá de las ya acreditadas investigaciones por abuso sexual. Altos funcionarios han subrayado que gran parte del contenido es material presentado por terceros al FBI y que puede incluir información no verificada o sin corroboración oficial.

Las fuentes oficiales y medios especializados que han cubierto la reciente liberación de documentos por parte del gobierno de Estados Unidos señalan que la vasta mayoría de los más de 3 millones de páginas, videos e imágenes divulgados tienen relación con investigaciones de abuso sexual, tráfico sexual de menores y redes de contactos entre Epstein y figuras influyentes, pero no contienen pruebas verificables de rituales extremos como los mencionados en versiones no oficiales o teorías virales.

¿Quién era Gabriela Rico Jiménez y por qué su video se está haciendo viral?

Ahora, cientos de usuarios en redes sociales han compartido el video de Gabriela Rico Jiménez, una mujer que en el año 2009 salió en un video claramente alterada afuera de un hotel en Monterrey gritando por una supuesta actividad de canibalismo.

“¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada, ósea de los asesinatos sí ¡pero habían comido humanos! ¡Humanos! Huelen a carne humana”.

Durante el escándalo, la mujer menciona el nombre de Carlos Slim y habla de presuntos asesinatos. También grita en reiteradas ocasiones que “quiere su libertad” para finalmente ser arrestada por elementos policiales que acudieron al lugar.

La información sobre su trayectoria también es limitada. Aunque se dio a conocer el nombre de la mujer en el video se desconoce trabajos previos o posteriores. Algunos usuarios han señalado que se encuentra “desaparecida” aunque estos datos se encuentra también sin confirmar.