Estas plantas podrían estar saboteando la energía de tu casa, según el feng shui

Tener plantas en casa suele asociarse con bienestar, frescura y ese toque aesthetic que eleva cualquier espacio. Pero ojo: para el feng shui, no todas las plantas son aliadas del equilibrio.
Algunas, por su forma, energía o simbolismo, pueden convertirse en auténticos enemigos de la armonía.
Si últimamente sientes tu casa pesada, con discusiones inexplicables o un descanso medio raro, podría ser la vibra de tu maceta.
Plantas que NO deberías tener dentro de tu casa según el feng shui
El feng shui se basa en el flujo del chi, la energía vital. Cuando este flujo se bloquea o se vuelve agresivo, el ambiente se resiente. Y sí, algunas plantas contribuyen a eso.
Cactus y suculentas con espinas
Son los principales enemigos del feng shui. Las espinas simbolizan defensa, ataque y energía cortante.
Según esta filosofía, los cactus en interiores pueden generar:
- Conflictos emocionales
- Tensión constante
- Sensación de incomodidad
Si amas este tipo de plantas, puedes tenerlas afuera, en balcones o terrazas. Ahí sí funcionan como escudos energéticos.
Plantas secas o marchitas
Nada drena más la energía que una planta que claramente ya murió. En feng shui, lo seco representa estancamiento y desgaste.
Tener plantas muertas en casa puede asociarse con:
- Falta de motivación
- Bloqueos emocionales
- Sensación de abandono
Bonsáis
Aunque son realmente lindos y requieren paciencia zen, el feng shui los mira con recelo, pues simbolizan crecimiento limitado.
Para esta filosofía, los bonsáis pueden reflejar:
- Proyectos que no avanzan
- Estancamiento laboral o personal
- Falta de expansión
No son recomendables si estás buscando prosperidad o nuevos comienzos.
Plantas artificiales
El feng shui considera que las plantas artificiales no aportan energía viva, solo decoración y energía estancada.
Pueden provocar:
- Ambientes fríos
- Sensación de falsedad o desconexión
- Falta de vitalidad en el hogar
Si no puedes cuidar plantas naturales, mejor opta por espacios limpios y bien iluminados.
Enredaderas dentro del hogar
Las enredaderas representan vínculos que se enredan. Dentro de casa, especialmente en dormitorios, pueden generar dependencia emocional o relaciones poco claras.
El feng shui recomienda:
- Evitarlas en habitaciones
- Usarlas solo en exteriores
- No colocarlas cerca de la cama
¿Qué plantas SÍ recomienda el feng shui?
Para equilibrar la energía, el feng shui prefiere plantas de hojas redondeadas, verdes y abundantes, como:
- Palo de Brasil
- Lengua de suegra
- Bambú de la suerte
- Helechos
Estas ayudan a activar la prosperidad, la calma y el bienestar emocional.
El feng shui no está peleado con la naturaleza, al contrario: la honra. Pero insiste en que lo que habita tu casa también influye en cómo te sientes.