Estas plantas podrían estar saboteando la energía de tu casa, según el feng shui

Tener plantas en casa suele asociarse con bienestar, frescura y ese toque aesthetic que eleva cualquier espacio. Pero ojo: para el feng shui, no todas las plantas son aliadas del equilibrio.

Algunas, por su forma, energía o simbolismo, pueden convertirse en auténticos enemigos de la armonía.

Si últimamente sientes tu casa pesada, con discusiones inexplicables o un descanso medio raro, podría ser la vibra de tu maceta.

Plantas que NO deberías tener dentro de tu casa según el feng shui

El feng shui se basa en el flujo del chi, la energía vital. Cuando este flujo se bloquea o se vuelve agresivo, el ambiente se resiente. Y sí, algunas plantas contribuyen a eso.

Cactus y suculentas con espinas

Son los principales enemigos del feng shui. Las espinas simbolizan defensa, ataque y energía cortante.

Según esta filosofía, los cactus en interiores pueden generar:

Conflictos emocionales

Tensión constante

Sensación de incomodidad

Si amas este tipo de plantas, puedes tenerlas afuera, en balcones o terrazas. Ahí sí funcionan como escudos energéticos.

Plantas secas o marchitas

Nada drena más la energía que una planta que claramente ya murió. En feng shui, lo seco representa estancamiento y desgaste.

Tener plantas muertas en casa puede asociarse con:

Falta de motivación

Bloqueos emocionales

Sensación de abandono

Bonsáis

Aunque son realmente lindos y requieren paciencia zen, el feng shui los mira con recelo, pues simbolizan crecimiento limitado.

Para esta filosofía, los bonsáis pueden reflejar:

Proyectos que no avanzan

Estancamiento laboral o personal

Falta de expansión

No son recomendables si estás buscando prosperidad o nuevos comienzos.

Plantas artificiales

El feng shui considera que las plantas artificiales no aportan energía viva, solo decoración y energía estancada.

Pueden provocar:

Ambientes fríos

Sensación de falsedad o desconexión

Falta de vitalidad en el hogar

Si no puedes cuidar plantas naturales, mejor opta por espacios limpios y bien iluminados.

Enredaderas dentro del hogar

Las enredaderas representan vínculos que se enredan. Dentro de casa, especialmente en dormitorios, pueden generar dependencia emocional o relaciones poco claras.

El feng shui recomienda:

Evitarlas en habitaciones

Usarlas solo en exteriores

No colocarlas cerca de la cama

¿Qué plantas SÍ recomienda el feng shui?

Para equilibrar la energía, el feng shui prefiere plantas de hojas redondeadas, verdes y abundantes, como:

Palo de Brasil

Lengua de suegra

Bambú de la suerte

Helechos

Estas ayudan a activar la prosperidad, la calma y el bienestar emocional.

El feng shui no está peleado con la naturaleza, al contrario: la honra. Pero insiste en que lo que habita tu casa también influye en cómo te sientes.