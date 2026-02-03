MiBIMBO abre en CDMX: precios, horarios y boletos del Museo Interactivo de Bimbo

El Museo MiBIMBO al fin abrió en CDMX Fotoarte: La Crónica

El oso Bimbo no solo forma parte de la memoria colectiva de millones de mexicanos; ahora también tiene un espacio propio donde contar esa historia de manera vivencial. MiBIMBO, el Museo Interactivo Bimbo, abrió sus puertas al público en el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de la celebración por los 80 años de una de las empresas más emblemáticas del país.

Este nuevo espacio combina historia, tecnología, educación y entretenimiento para todas las edades, ofreciendo una experiencia que va más allá de exhibiciones estáticas: es una invitación a conocer cómo una panadería local se convirtió en la panificadora más grande del mundo.

¿Dónde está el Museo Interactivo Bimbo?

MiBIMBO se encuentra en Isabel La Católica 51, justo en el corazón del histórico centro de la capital mexicana. El recinto ocupa un edificio remodelado de los años sesenta, con un diseño pensado para facilitar la interacción entre visitantes y contenidos.

El museo ofrece más de 1,600 metros cuadrados de espacios de exhibición con 80 experiencias interactivas que mezclan elementos tecnológicos, narrativos y sensoriales. Desde simuladores hasta talleres prácticos, el recorrido está diseñado para que cada visitante —niñas, niños, adultos y familias enteras— pueda tocar, aprender y vivir la historia detrás de la marca y sus productos.

¿Qué podrás ver en el Museo MiBIMBO?

La experiencia en MiBIMBO no es solo contemplativa, ya que es un paseo dinámico por la evolución de Grupo Bimbo desde sus orígenes en 1945, cuando era una pequeña panadería con apenas cuatro productos, hasta convertirse en una empresa con presencia en 39 países y una presencia cultural reconocida en todo el mundo.

Por si fuera poco, el museo está dividido en zonas donde se exploran temas como:

Los principios de la tradición panadera

Los procesos de elaboración de productos icónicos

La relación con agricultores y proveedores

Innovación tecnológica

Sustentabilidad y responsabilidad social

Programas comunitarios como Buen Vecino

Educación y emprendimiento

Además de ello, hay talleres, simuladores y espacios para charlas completan la oferta educativa del museo, que, cabe resaltar, también busca impulsar el talento y el interés por la industria alimentaria en un formato accesible y familiar.

Más que un recinto… Un museo con causa

Lo mejor de todo este proyecto es que parte de los ingresos obtenidos por la venta de entradas se destinan al Programa Huellas, un proyecto de conservación animal que apoya la protección del oso negro mexicano, una especie en peligro de extinción. Las acciones incluyen el monitoreo científico de animales, la protección de corredores biológicos y la recuperación de ejemplares en riesgo, en colaboración con organizaciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la SEMARNAT.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los accesos y precios actuales son:

Público general: $100 pesos

Promo 2 adultos o más: $80 pesos por persona

Niños (3 a 12 años): $60 pesos

Visitas escolares: $55 pesos

Adultos mayores y personas con discapacidad: $30 pesos

Niños menores de 3 años: entrada gratis

Turistas extranjeros: $120 pesos

Horarios de atención

Martes a jueves: 09:00 a 18:00 horas

Viernes a domingo: 10:00 a 19:00 horas

Las entradas pueden adquirirse directamente en taquilla o a través del sitio oficial www.mibimbo.com.