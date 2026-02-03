¡Se cayó Chat GPT!: usuarios reportan fallas de la IA este 3 de febrero

Falla en Chat GPT La plataforma ha dejado de responder a las solicitudes de las personas usuarias y presenta un error.

Si estás teniendo problemas con Chat GPT, debes saber que no eres sólo tú. Miles de usuarios en todo el mundo están reportando que la aplicación de Inteligencia Artificial está fallando en para responder a las solicitudes como si se tratara de WhatsApp o de algún aplicación bancaria. Esto es lo que tienes que saber.

Chat GPT no responde: reportan problemas este 3 de febrero

Ya sea que lo utilices como fuente de consulta, “amigo”, en el trabajo o para ayudarte en tus proyectos escolares, Chat GPT se encuentra presentando problemas tanto en su versión web cono móvil. Por medio de otras redes sociales, las personas usuarias han reportado que la Inteligencia Artificial no está respondiendo solicitudes de ningún tipo causando frustración.

Error Chat GPT La aplicación de Inteligencia Artificial ha dejado de responder solicitudes a miles de usuarios que reportaron las fallas.

“Hmmm… parece que algo ha salido mal”, es el mensaje que aparece cuando se le hace una solicitud de respuesta.

¿Cuándo se reestablecerá Chat GPT?

Si eres una de las personas afectadas por este problema, no te preocupes, no se trata de una “revolución de la IA” ni del levantamiento de SKYNET como en Terminator. Estos errores suelen ocurrir durante actualizaciones del sistema, mantenimiento de servidores o por alguna saturación dentro del sistema y no es la primera vez que esto ocurre.

Aunque no hay información oficial de la plataforma todavía, es probable que el servicio se restablezca durante las próximas horas o en el transcurso del día.