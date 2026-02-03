Wendy Guevara no está muerta y aclara el rumor ella misma: “¿Qué me van a estar atropellando? No les creas nada"

Wendy Guevara La influencer y actriz fue víctima de la noticia falsa que aseguraba que había muerto atropellada. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Esta semana, una noticia falsa comenzó a circular en redes sociales sobre la supuesta muerte de la influencer Wendy Guevara. Ante esta situación, Vanessa Labios 4k, también creadora de contenido en redes sociales compartió una llamada con la ex ganadora de La Casa de los Famosos para consultar de primera mano el estado de salud de su amiga, quien le desmintió que haya sufrido un atropellamiento

Wendy Guevara desmiente noticia de su muerte en vivo

Mientras realizaba una transmisión en vivo, la influencer Vanessa Labios 4k leyó múltiples comentarios sobre la supuesta muerte de Wendy Guevara, por lo que decidió llamara directamente a su teléfono celular para consultar si su compañera y amiga se encontraba bien.

-“Wendy ¿sí es cierto que te atropellaron?"

-Estás pendeja ¿Qué me van a andar atropellando?

-Pues es que están en un vivo diciendo que te atropellaron y no uno, varios

-¡No hagas caso!¡Ay, Vanessa!

Fue parte de la conversación que tuvieron ambas creadoras de contenido durante la transmisión en directo.

¿Por qué surgió el rumor de la muerte de Wendy Guevara?

La noticia falsa sobre la muerte de Wendy Guevara por atropellamiento comenzó a difundirse desde este lunes 2 de febrero de 2026, originada en una transmisión en vivo de su amiga cercana Evelin, conocida como “La Mamita”. Durante el live, Evelin y otras personas recibieron una llamada o mensaje que mencionaba un supuesto accidente grave de Wendy, lo que provocó que interrumpieran abruptamente la transmisión con expresiones de shock y preocupación.

Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el rumor se distorsionó y escaló hasta afirmarse que Wendy había fallecido atropellada. La confusión se propagó entre fans, amigos y familiares, generando pánico innecesario.