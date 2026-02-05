‘La Nicholette’ reaparece en redes y narra cómo fue secuestrada en Culiacán La influencer Nicholette cuenta por primera vez en redes sociales cómo fue secuestrada en Culiacán (@LaNicholette)

La influencer Nicholette cuenta por primera vez en redes sociales cómo fue secuestrada en Culiacán, después de que la acusaran de fingir su propio rapto.

Nicholette, quien fue privada de la libertad el pasado 20 de enero, cuando unos sujetos la interceptaron al salir de su camioneta Tesla Cybertruck y la subieron a un automóvil.

No obstante, fue localizada días después, el 24 de enero, y hasta inicios de febrero reapareció en redes sociales para anunciar que contaría su versión de los hechos.

Fue hasta este jueves 5 de febrero que, en un streaming, narró lo sucedido cuando la secuestraron, asegurando que fue real.

¿Qué fue lo que dijo Nicholette sobre su secuestro?

En la transmisión en vivo, Nicholette narró que el día en que fue privada de su libertad, quienes la secuestraron la venían siguiendo, por lo que aprovecharon cuando ella se estacionó.

En la transmisión muestra el video del momento de su captura, así como instantes anteriores en donde se observa al automóvil siguiéndola, así como un puesto de control militar.

Sobre el tiempo que estuvo secuestrada, señaló que sus captores no le hicieron daño y que estaba “agradecida” con ellos por cómo la trataron.

Asimismo, contó que el motivo de su secuestro fue porque alguien les había pedido a sus captores que la privaran de su libertad para cuestionarle por qué transitaba entre El Salado y Culiacán.

No obstante, Nicholette aclara que no se encuentra relacionada con actividades criminales y que todo lo que tiene lo ha obtenido trabajando.

“¿Ustedes creen que si yo anduviera mal me pasearía por El Salado y Culiacán como si nada?” Fue parte de lo mencionado en su stream.

Sobre el video en el que ella aparece aceptando su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, señala que fue la condición para que la dejaran en libertad, pero que lo que dice es falso.

“Lo único que me pidieron fue grabar ese video, creo que solo grabaron una parte. Ese video es 100% real (...) Lo que se está diciendo en el video, yo no sé, ellos nada más me hicieron leerlo (...) Hasta ayudé a editarlo porque era mucho lo que me estaban haciendo leer” reveló.

Actualmente, ella se encuentra viviendo en Estados Unidos y ha dicho que permanece en ese país desde que la liberaron.