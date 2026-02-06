Exatlón México, Juego de la Salvación: ¿Quién gana hoy 6 de febrero? Hoy se definirá qué equipo podrá obtener la inmunidad; conoce al equipo ganador de este 6 de febrero en el Juego de la Salvación (Exatlón México)

Previo al Domingo de Eliminación, hoy se definirá qué equipo podrá obtener la inmunidad. Conoce al equipo ganador de este 6 de febrero en el Juego de la Salvación de Exatlón México.

Tras la victoria del equipo Rojo obteniendo la Villa 360, estos desean mantener el impulso ganando el Juego de la Salvación, el cual determinará si algún integrante de su equipo será eliminado este domingo.

Debido a la ventaja competitiva que tiene ganar la Supervivencia, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy 6 de febrero en Exatlón México.

¿Quién gana el Juego de la Salvación en Exatlón México hoy 6 de febrero?

A la presión que le genera a los atletas el Juego de la Salvación, debido a que definirá qué equipo enviará a sus integrantes al Duelo de Eliminación del domingo, para este viernes 6 de febrero se le añaden las tensiones que existen entre los integrantes de ambos equipos.

Por lo que, entre rivalidades y peleas de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Salvación este viernes 6 de febrero será el equipo Rojo, sumándose otra victoria más.

¿A qué hora y cómo ver el Juego de la Salvación de Exatlón México en vivo?

El capítulo por la competición de la Supervivencia de este viernes 6 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual lleva el mismo nombre.

Avance del capítulo: ¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

En los avances mostrados se ha revelado que esta noche será tensa para ambos equipos durante el Juego de la Salvación de este viernes 6 de febrero.

No obstante, el equipo Rojo será quien tenga mayores tensiones entre sus integrantes, pudiendo observar algunas peleas entre ellos.