¡Pizza a $20 pesos por el Día Mundial de la Pizza 2026! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la promoción de Little Caesars

El Día Mundial de la Pizza se celebra cada 9 de febrero, una fecha que se ha convertido en la excusa perfecta para festejar al plato más amado por millones.

Tradicionalmente, esta fecha es aprovechada por dictintas cadenas de comida para lanzar promociones que enloquecen a sus clientes. En México, una de las promos más esperadas de este día es la de Little Caesars, quien ha decidido homenajear a la reina de la comida rápida con una oferta amigable para todos los bolsillos.

¿Cuál es la promoción de Little Caesars este 9 de febrero?

La dinámica es sencilla: si compras una pizza de especialidad, como la 3 Meat Treat (con pepperoni, salchicha italiana y tocino) o la clásica Hula Hawaiian (jamón y piña), podrás llevarte una pizza grande de queso por solo $20 pesos.

Este precio solo aplica el 9 de febrero de 2026, en todas las sucursales de Little Caesars en México, y está sujeto a disponibilidad.

Reglas que debes conocer para aprovechar la promo

La oferta solo está disponible en compras en mostrador; no aplica para servicio a domicilio o plataformas digitales

Solo puedes comprar una pizza de 20 pesos por orden, no más

La promoción es válida hasta el cierre de las sucursales el mismo día, por lo general entre las 10:00 y 11:30 pm, aunque puede variar según la tienda

el mismo día, por lo general entre las 10:00 y 11:30 pm, aunque puede variar según la tienda Llega temprano, las pizzas con descuento suelen agotarse rápido por la alta demanda.

Tips para no quedarte sin pizza barata en CDMX

Ubica tu sucursal favorita y pregunta su horario exacto de cierre

Llega temprano e incluso antes de la hora de apertura si quieres evitar filas largas

México es uno de los mercados más importantes para cadenas como Little Caesars fuera de Estados Unidos, lo que explica por qué estas ofertas suelen tener tanto impacto.