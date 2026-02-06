Resultados Lotería Nacional 6 de febrero: números ganadores del Sorteo Superior 2871

Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional Este viernes 6 de febrero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2871 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 6 de febrero de 2026 con una atención marcada por seguir el desarrollo del sorteo para conocer los resultados y números ganadores.

Los cachitos de esta edición estuvieron dedicados al desarrollo sustentable del café mexicano, un producto que ha colocado al país entre los principales productores a escala global.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2871?

El mayor incentivo del Sorteo Superior 2871 fue un premio principal de 17 millones de pesos repartido en dos series. El diseño del sorteo establece que el monto completo se alcanza únicamente cuando se cuenta con ambas series del número ganador, mientras que cada una representa la mitad del total, un esquema que premia tanto la participación individual como la compra conjunta.

El precio del cachito se fijó en 40 pesos, una cifra accesible que amplía el alcance del sorteo entre distintos perfiles de jugadores. Además del premio mayor, la estructura contempló premios secundarios que llegaron hasta 425 mil pesos, lo que incrementó las probabilidades de obtener un resultado favorable y mantuvo el atractivo del Sorteo Superior de la Lotería Nacional más allá del número principal.

Para quienes optaron por una apuesta más amplia, la serie completa tuvo un costo de 800 pesos y el paquete de dos series se ofreció en 1,600 pesos, una modalidad cada vez más común entre quienes buscan aspirar al premio íntegro y maximizar su inversión.

Transmisión en vivo y resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La transmisión en tiempo real se realiza a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, lo que permitió a los participantes seguir los resultados del Sorteo Superior desde cualquier punto del país.

Durante la emisión, los Niños Gritones anunciarán los números ganadores, incluido el correspondiente al premio mayor.

La grabación íntegra queda disponible en las plataformas oficiales, facilitando la consulta posterior de los resultados con acceso abierto y permanente para todos los jugadores.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2871 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2871 comienza a las 20:00 horas, en apego al calendario oficial de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2871 de la Lotería Nacional?

Los resultados del Sorteo Superior 2871 pueden verificarse a través de los canales oficiales habilitados por la Lotería Nacional.

El primero es su portal digital, donde los jugadores pueden ingresar el número de su cachito y confirmar de manera directa si obtuvieron algún premio.

La segunda vía son los puntos de venta autorizados en todo el país.

En estos espacios, los agentes expendedores revisan los boletos y brindan orientación a los ganadores sobre el procedimiento para el cobro de premios, cerrando así el ciclo del sorteo con acompañamiento y certeza para los participantes.