Día mundial de la Pizza: aparte de Little Caesars ¿Qué otras pizzerías tendrán promociones hoy 9 de febrero?

Pizza Este 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, un platillo que trascendió la cocina italiana para convertirse en un fenómeno cultural global.

Cada 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, una fecha dedicada a uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Más allá de su popularidad, la pizza fue reconocida en 2017 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al destacar su valor social y la transmisión de técnicas culinarias entre generaciones. En el marco de esta celebración, distintas pizzerías en México lanzaron ofertas especiales válidas solo por este día o durante el fin de semana.

Little Caesars pizza a solo 20 pesos

Una de las promociones más esperadas es la de Little Caesars, que aplicará en todas sus sucursales del país.

La dinámica consiste en comprar una pizza Hula Hawaiian o 3 Meat Treat, lo que permitirá adquirir una pizza grande de queso por 20 pesos adicionales.La oferta solo estará disponible en sucursal y no aplica para pedidos a domicilio ni plataformas digitales.

Pizza Hut: una pizza extra por 50 pesos

Pizza Hut México anunció una promoción que no solo es para celebrar, sino también busca impulsar el consumo tanto en restaurante como en pedidos digitales. La oferta consiste en un descuento directo de 50 pesos al realizar una compra mínima de 249 pesos en pizzas medianas o grandes de masa tradicional.

El beneficio puede aprovecharse en:

Restaurantes

Servicio a domicilio

Pedidos en línea

Aplicación móvil

La promoción aplica en sucursales participantes en México y está sujeta a disponibilidad.

Papa John’s: la segunda pizza por solo 1 peso

En el caso de esta cadena internacional, anunció que su promoción constara de que, en la compra de una Pizza Familiar, te llevas la segunda Familiar a solo un peso, Las variedades disponibles son Napolitana, Super Pepperoni, The Works o Pollo BBQ.

Esta oferta es válida en su sitio web, aplicación, tiendas presenciales o también compra a domicilio.

Napoli Pizza ofrece 2x1 y descuento en estilo Chicago

En la Ciudad de México, Napoli Pizza también se une a la celebración con promociones vigentes del 7de febrero, pero terminaran de febrero.

Durante el día, la pizzería ofrece 2x1 en pizzas clásicas tamaño grande, además de un 15 por ciento de descuento en sus pizzas estilo Chicago clásicas.

La promoción está disponible en sus sucursales de la capital, incluida la ubicada en la colonia San Ángel.

Otras cadenas celebran con dinámicas y precios especiales

Otras marcas también se sumaron al Día Mundial de la Pizza con distintas estrategias:

Melt Pizzas lanzó precios especiales este 9 de febrero en sabores seleccionados, disponibles en sucursales y pedidos digitales.

lanzó precios especiales este 9 de febrero en sabores seleccionados, disponibles en sucursales y pedidos digitales. Under Pizza ofrece pizzas familiares a precio promocional y activó un concurso exclusivo para compras en tienda física, con premios para clientes registrados.

ofrece pizzas familiares a precio promocional y activó un concurso exclusivo para compras en tienda física, con premios para clientes registrados. Domino’s Pizza optó por una dinámica en redes sociales, donde regalará pizzas a través de un concurso en su cuenta oficial de Instagram.

Una fecha que va más allá de la comida

El Día Mundial de la Pizza no solo celebra un platillo, sino una tradición que forma parte de la vida cotidiana en muchos países. Su reconocimiento por la UNESCO reforzó su valor cultural y social, y cada año la fecha se convierte en una oportunidad para que restaurantes y consumidores celebren con ofertas y reuniones alrededor de la mesa.

Como ya se mencionó con anterioridad, todas las promociones están sujetas a términos, horarios y disponibilidad, por lo que se recomienda consultar directamente en cada sucursal antes de realizar la compra.