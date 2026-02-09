Identifican al niño que recibió el Grammy de Bad Bunny en el Superbowl 2026

Durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny sorprendió al público al entregar un Grammy a un niño en escena. Tras la expectación generada, se confirmó que el pequeño es Lincoln Fox, actor infantil contratado para representar una versión joven del artista. Su aparición fue cuidadosamente planeada como parte de la narrativa visual del espectáculo.

Confusión y rumores en redes

En las horas posteriores al evento, circularon versiones que señalaban que el niño era Liam Conejo Ramos, menor ecuatoriano que se convirtió en símbolo mediático tras un caso migratorio en Estados Unidos. Sin embargo, medios especializados aclararon que se trataba de un error y que el protagonista era Fox, elegido por el equipo creativo de Bad Bunny.

Un gesto cargado de simbolismo

La entrega del Grammy fue interpretada como un homenaje a la niñez latina y a las raíces culturales del artista. Críticos y comentaristas destacaron que el gesto buscaba transmitir orgullo identitario en un escenario global, reforzando el mensaje de que la música latina tiene un lugar central en la cultura contemporánea.

Reacciones en prensa y público

El momento se convirtió en uno de los más comentados del espectáculo. Mientras algunos lo vieron como un acto de reivindicación cultural, otros lo interpretaron como una estrategia de marketing. Lo cierto es que la escena logró captar la atención internacional y consolidar a Bad Bunny como un artista capaz de transformar un show deportivo en un espacio de reflexión cultural.