Amazon Sidewalk en México: así es como la red comunitaria te ayudará a potenciar tu Alexa

La red Amazon Sidewalk es el puente invisible entre todos tus gadgets inteligentes que necesitas. En lugar de depender solo de tu wifi, Sidewalk utiliza ciertos dispositivos como “puentes” para compartir una pequeña parte de tu conexión y formar una red segura que mantiene conectados sensores, cámaras y otros aparatos aunque el wifi sea inestable.

Imagina que tus dispositivos “conviven” entre sí sin estar pegados a tu router, eso es lo que Amazon Sidewalk hace con tecnologías como Bluetooth de baja energía, radio de 900 MHz y protocolos que permiten comunicación a largo alcance y bajo consumo.

¿Cómo funciona con Alexa y otros dispositivos?

Cuando tienes un Echo, una cámara Ring o un dispositivo compatible, Amazon Sidewalk convierte ese equipo en un puente Sidewalk, que sirve para:

Extender la conectividad más allá del alcance del Wi-Fi tradicional

más allá del alcance del Wi-Fi tradicional Mantener sensores y dispositivos IoT conectados incluso si la señal de tu router se pierde o es débil

incluso si la señal de tu router se pierde o es débil Enviar notificaciones de seguridad o alerta: desde puertas que se abren hasta fugas de agua (con sensores compatibles como Ring Sensors que llegan a México)

Estos puentes trabajan juntos con una red segura que encripta los datos y solo usa una parte muy pequeña de tu ancho de banda para no interferir con tus actividades principales.

¿Qué beneficios trae a tu hogar estar conectado?

Conectividad más allá del wifi

Gracias a la red comunitaria, tus sensores inteligentes pueden seguir comunicándose desde lugares donde el wifi tradicional no llega bien, como cocheras o jardines.

Mejor rendimiento de dispositivos IoT

Dispositivos como cerraduras inteligentes, luces, sensores de movimiento o medidores ambientales pueden funcionar de forma más estable gracias a que Sidewalk encuentra una ruta alternativa cuando el wifi falla.

Usos innovadores

Además de la seguridad, la red comunitaria podría permitir rastreo de objetos o mejorar servicios distribuidos sin necesidad de infraestructura costosa porque aprovecha la red local generada por múltiples dispositivos compatibles.

¿Y si no quiero que funcione? Cómo desactivarlo

No todo mundo quiere que una red comunitaria aproveche una parte de su conexión aunque sea mínima. Por fortuna, Sidewalk se puede desactivar desde la app Alexa o desde la app Ring, si tienes un dispositivo compatible:

Pasos básicos para desactivarlo en Alexa

Abre la app Alexa en tu teléfono Ve a Configuración -> Configuración de cuenta -> Amazon Sidewalk Cambia el interruptor a desactivado

Desde la app Ring

Abre la app Ring En el Centro de Control, busca la opción Amazon Sidewalk Apaga la función

Estos pasos pueden variar un poco según el dispositivo o la versión de la app, pero la idea es que siempre tienes el control para activarlo o no.

Controversias y preguntas frecuentes

Aunque Amazon asegura que la red es segura y cifrada, hay usuarios que se preguntan sobre la privacidad o el uso de una parte de su ancho de banda para alimentar esta red doméstica ampliada.

Por eso es importante saber:

Sidewalk solo usa un porcentaje pequeño de tu conexión

Los datos viajan con múltiples capas de cifrado

Puedes decidir si participar o no

Con la llegada de Ring Sensors y Amazon Sidewalk a México, la tecnología doméstica conectada empieza a tomar un nuevo sentido. Tener alertas de seguridad o sensores que funcionan más allá de tu wifi puede ser un plus para hogares que quieren automatizar su seguridad.