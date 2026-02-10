Diferencias entre sarampión, varicela y viruela: ¿Cuáles son los síntomas?

En los últimos años, el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación y la circulación de distintos virus han generado dudas sobre cómo distinguir padecimientos que provocan erupciones en la piel. El sarampión, la varicela y la viruela comparten algunas características, pero presentan síntomas y evolución diferentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), conocer sus señales puede ayudar a identificarlas oportunamente y buscar atención médica.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión comienza con fiebre alta, tos, secreción nasal, dolor de garganta y ojos enrojecidos o llorosos. Uno de sus signos característicos son las manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik. Días después aparece una erupción roja que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. Según la OPS, es una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves como neumonía o inflamación cerebral.

¿Cómo se manifiesta la varicela?

La varicela suele iniciar con fiebre leve, cansancio, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Posteriormente aparecen pequeñas manchas que se transforman en ampollas llenas de líquido y causan intensa comezón. Las lesiones se presentan en distintas etapas al mismo tiempo —manchas, vesículas y costras— y pueden extenderse por todo el cuerpo. La OMS señala que, aunque generalmente es leve en la infancia, puede ser más severa en adultos o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué síntomas provoca la viruela?

La viruela era una enfermedad grave que comenzaba con fiebre alta, dolor intenso de cabeza, espalda y músculos, además de fatiga extrema. Después de algunos días surgía una erupción que evolucionaba a ampollas profundas y firmes, generalmente en la misma fase de desarrollo en todo el cuerpo. La OMS confirmó que la viruela fue erradicada a nivel mundial en 1980 gracias a la vacunación, por lo que actualmente no circula de forma natural.

¿En qué se diferencian estas enfermedades?

Aunque las tres provocan lesiones en la piel, el sarampión se distingue por sus síntomas respiratorios y su erupción plana que inicia en la cara. La varicela se caracteriza por ampollas que pican y aparecen en diferentes etapas. En el caso de la viruela, las lesiones eran más profundas, uniformes y se acompañaban de un cuadro general más grave. Las autoridades de salud subrayan que la vacunación es la principal medida para prevenir estas enfermedades y evitar brotes.