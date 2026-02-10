Resultados Lotería Nacional 10 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4001

Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional Este martes 10 de febrero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 10 de febrero de 2026, fecha en la que se darán a conocer los resultados y los números ganadores de esta edición.

Los cachitos estuvieron dedicados al bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo, una imagen histórica que quedó impresa en los billetes distribuidos a nivel nacional.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4001?

En esta emisión, la Lotería Nacional puso en circulación una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, cifra que reafirma la dimensión financiera del Sorteo Mayor dentro del calendario anual de sorteos.

El premio mayor alcanzó los 21 millones de pesos, repartidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que multiplica las posibilidades de que más de un billete comparta la recompensa principal.

Cada “cachito” tuvo un costo de 30 pesos. Quienes adquirieron una fracción aspiraron a un premio máximo de 350 mil pesos, de acuerdo con la proporción correspondiente a la serie completa.

En total se contemplaron 18 mil 760 premios y reintegros, un dato relevante para quienes analizan probabilidades antes de participar.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional

La ceremonia del Sorteo Mayor 4001 se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Desde esa plataforma, los participantes siguen el proceso completo, incluido el momento en que los tradicionales niños gritones anuncien los números ganadores del premio mayor.

La grabación permanece disponible en los canales institucionales, lo que permite revisar la sesión íntegra y confirmar los anuncios realizados durante la noche del sorteo.

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4001 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor se celebra a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual para este tipo de emisiones.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4001?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 4001 pueden revisarse en los expendios autorizados de la Lotería Nacional. También están disponibles mediante el verificador digital en el sitio oficial de la institución, donde es posible ingresar el número y la serie del billete para comprobar de inmediato si se obtuvo premio.

Adicionalmente, los listados completos se difunden en redes sociales y canales institucionales.